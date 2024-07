Kako so se za indijsko poroko leta oblekli zvezdniki?

V Bombaju se danes odvija zadnji dan večmesečnega poročnega slavja sina najbogatejšega Indijca in njegove žene. Izmenjave zaobljub med Anantom Ambanijem in Radhiko Merchant so se udeležili tudi zvezdniki, kot sta sestri Kardashian, Kim in Khloe, igralec John Cena in zaljubljeni par Priyanka Chopra in Nick Jonas. Kaj so oblekli in katera pravila so morali pri izbiri svojih oblačil upoštevati?

Tridnevno poročno slavje v Bombaju, na katerem sta si večno zvestobo obljubila Anant Ambani in Radhika Merchant, se počasi zaključuje. Indijska poroka leta, ki je po več mesečnih zaročnih praznovanj in predporočnih druženj združila sina indijskega milijarderja in devetega najbogatejšega človeka na svetu ter hčerko indijskega farmacevtskega magnata in milijarderja, je na drugi konec sveta privabila tudi svetovno znane obraze.

Mladoporočenca Anant Ambani in Radhika Merchant FOTO: AP icon-expand

Med povabljenimi svati so bili namreč številni zvezdniki, med gosti pa je bilo na poroki kasneje mogoče opaziti več bollywoodskih igralcev ter sestri Kardashian Kim in Khloe, igralca Johna Ceno in zaljubljeni par Priyanko Chopra in Nicka Jonasa. Kaj so zvezdniki oblekli in katera pravila so morali pri tem upoštevati?

Gostje so prejeli poseben kodeks oblačenja, ki se je razprostiral na devetih straneh, morali pa so ga upoštevati tako frizerji, vizažisti kot modni oblikovalci. Na petkovi rdeči preprogi je bilo po poročanju Daily Maila pravilo, da gostje nosijo tradicionalna indijska oblačila. Za sobotno nadaljevanje oziroma sprejem so morali nositi indijske elegantne obleke.

Prvi dan sta zvezdnici nosili rubinastvo rdečo in zlato-belo obelko. FOTO: Profimedia icon-expand

Tako sta se denimo resničnostni zvezdnici za petkovo slavje oblekli v rubinasto rdečo lehengo, ujemajočo se dupatto, diamantno pokrivalo in več diamantnih ogrlic, v čemer smo lahko občudovali Kim, Khloe pa je nosila enak komplet le v bleščečem belo-zlatem odtenku.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Drugi dan je Kim nosila svetel sari, Khloe pa rožnat. icon-picture-layer-2 1 / 2

Kim je imela za naslednji videz izbrano bež obleko z veliko orglicami, mlajša od sester pa je nosila rožnato edicijo z bleščicami. Za večerni del praznovanja je 43-letnica ponovno izbrala rdečo barvo, na glavi je imela 'tiaro' z zelenimi diamanti, v laseh pa dolgo rdečo tančico.

Priyanka Chopra je izbrala zlato-rumen sari, Nick Jonas pa svetlo rožnat sherwani. FOTO: Profimedia icon-expand

Po fotografijah sodeč so se Chopra, Jonas in Cena udeležili zgolj petkovega dela praznovanja, ko so pozirali na rdeči preprogi. Igralka je nosila dolgo zlato-rumeno obleko, imenovano sari, njen mož pa svetlo rožnato moško obleko z daljšim smokingom in bleščicami, znano kot sherwani. Igralski zvezdnik je blestel v bež hlačah in daljšem svetlo modrem suknjiču z všitimi zlatimi detajli na rami.

John Cena je oblekel bež hlače in daljši svetlo moder suknjiču z všitimi zlatimi detajli na rami. FOTO: Profimedia icon-expand