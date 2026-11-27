Od praznovanj v krogu družine in prijateljev do nastopov na raznih dogodkih – tako so letošnji zahvalni dan praznovali zvezdniki. Nekateri so utrinke prazničnega dne delili tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih, spet drugi so se udeležili javnih dogodkov, kjer so jih ujeli v objektive tudi fotografi.
Pevka Miranda Lambert je praznično vzdušje prenesla na oder. Nastopala je med polčasom tekme ameriškega nogometa med moštvoma Philadelphia Eagles in Dallas Cowboys, ki je bila v Teksasu.
Igralka Jamie Lynn Spears, ki je sicer mlajša sestra pevke Britney Spears, je praznovala v krogu družine, utrinek pa je delila tudi na družbenem omrežju. Na fotografiji je pozirala v domači dnevni sobi, kjer ji je družbo delala hčerka.
Igralka Lily Collins je prav tako praznovala v družbi svojih najdražjih. S svojimi sledilci je delila fotografijo, na kateri pozira s svojo edinko.
Zvezdnica serije Razočarane gospodinje, Eva Longoria, je na praznik delila nekaj fotografij, ob katerih je preprosto pripisala: "Hvaležna." Na njih je v družbi družine in prijateljev, dodala pa je tudi eno, na kateri je sama s sinom.
Raperka Megan Thee Stallion je vsaj del prazničnega večera preživela v kuhinji, kjer je za svoje najbližje pripravila večerjo. Pozabila pa ni niti na sledilce, s katerimi je delila fotografijo, na kateri iz pekača na krožnik nalaga eno od jedi.
Igralka Kerry Washington niti na zahvalni dan ni izpustila vadbe. Na družbenem omrežju je svojim sledilcem zaželela vesel praznik, dodala pa je fotografijo, na kateri oblečena v športna oblačila rdeče barve dela vaje joge.
Zahvalni dan (angl. Thanksgiving) velja za enega najbolj tradicijskih in pomembnih praznikov v Severni Ameriki. Izvor praznika sega v leto 1621, ko so se priseljenci, znani kot romarji, v Plymouthu v Massachusettsu skupaj z domačimi Indijanci Wampanoag zbrali ob tridnevni gostiji, da bi proslavili prvo uspešno letino pridelka in se zahvalili za preživetje v novem svetu. Praznik je leta 1863 med državljansko vojni razglasil predsednik Abraham Lincoln, ki je določil, da se ga praznuje vsako četrto četrtek v novembru.
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