Od praznovanj v krogu družine in prijateljev do nastopov na raznih dogodkih – tako so letošnji zahvalni dan praznovali zvezdniki. Nekateri so utrinke prazničnega dne delili tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih, spet drugi so se udeležili javnih dogodkov, kjer so jih ujeli v objektive tudi fotografi.

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Pevka Miranda Lambert je praznično vzdušje prenesla na oder. Nastopala je med polčasom tekme ameriškega nogometa med moštvoma Philadelphia Eagles in Dallas Cowboys, ki je bila v Teksasu.

Jamie Lee Spears FOTO: Instagram

Igralka Jamie Lynn Spears, ki je sicer mlajša sestra pevke Britney Spears, je praznovala v krogu družine, utrinek pa je delila tudi na družbenem omrežju. Na fotografiji je pozirala v domači dnevni sobi, kjer ji je družbo delala hčerka.

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Igralka Lily Collins je prav tako praznovala v družbi svojih najdražjih. S svojimi sledilci je delila fotografijo, na kateri pozira s svojo edinko.

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Zvezdnica serije Razočarane gospodinje, Eva Longoria, je na praznik delila nekaj fotografij, ob katerih je preprosto pripisala: "Hvaležna." Na njih je v družbi družine in prijateljev, dodala pa je tudi eno, na kateri je sama s sinom.

Megan Thee Stallion FOTO: Instagram

Raperka Megan Thee Stallion je vsaj del prazničnega večera preživela v kuhinji, kjer je za svoje najbližje pripravila večerjo. Pozabila pa ni niti na sledilce, s katerimi je delila fotografijo, na kateri iz pekača na krožnik nalaga eno od jedi.

Kerry Washington FOTO: Instagram

Igralka Kerry Washington niti na zahvalni dan ni izpustila vadbe. Na družbenem omrežju je svojim sledilcem zaželela vesel praznik, dodala pa je fotografijo, na kateri oblečena v športna oblačila rdeče barve dela vaje joge.