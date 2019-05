Kako sta danes videti zvezdnika uspešnice Ko zadiši ljubezen

Özge Gürel (Nazli) in Can Yaman (Ferit) sta se pred kamero odlično ujela.

Can Yaman in Özge Gürel sta s snemanjem serije Ko zadiši ljubezen končala decembra 2017. Od takrat in vse do danes sta se ne samo malo postarala, ampak tudi vizualno spremenila.

Kot zanimivost, naj vam povemo, da je lani snemala novo serijoMuhtesem Ikili (Spektakularni dvojec), v kateri ji zaigrala ob Ibrahimu Çelikkolu . Ja, tistim Ibrahimom, ki je blestel v glavni vlogi uspešnice Lepotica in zver (Siyah Beyaz Aşk) in s katerim smo se februarja družili v Istanbulu.

Bolj kot Özge pa je za izrazito spremembo brez dvoma poskrbel Can Yaman, ki je po koncu snemanja serije Ko zadiši ljubezen dobil nov projekt. Trenutno snema serijo Erkenci Kuş (Zgodnja ptica), kjer ima dolge lase in je videti povsem druga oseba. Na Instagramu je objavil novo fotografijo, s katero je potrdil, da bo njegov lik v zgodbi doživel velik preobrat in posledično tudi velike vizualne spremembe. Po novem bo imel spuščene lase. Marsikatera oboževalke je bila nad njegovo pričesko in novim videzom razočarana. Nekatere so na družbenih omrežjih celo zapisale, da je videti kot pomorščak Robinson Crusoe.

Oboževalci serijeKo zadiši ljubezen bodo doživeli razburljiv razplet. Danes ob 17.00 na POP TV sta na sporedu še zadnji dve epizodi omenjene uspešnice. Bo Hakan plačal za svoje grehe in pristal pred roko pravice? Kako se bo razpletel ljubezenski trikotnik med Fatos, Manami in Tarikom? Bo Deniz dal priložnost Asuman? Bosta Ferit in Nazli končno našla svojo srečo in uživala skupaj z Bulutom? Na silvestrovo se vsi zberejo v Denizovem lokalu, kjer nameravajo skupaj pričakati novo leto. Toda presenečenjem še vedno ni videti konca.