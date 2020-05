Kako sta Jennifer Aniston in Adam Sandler postala prijatelja

Jennifer Aniston je povedala, da se z igralskim kolegom Adamom Sandlerjem poznata še iz otroštva. Spominja se, da sta se prvič srečala pri štirinajstih. Anistonova se je takrat dobivala z enim od njegovih prijateljev, ki ga ne želi imenovati. Nato sta se z Adamom pričela družiti in od takrat, že trideset let, je njuna vez nezlomljiva. Sandler je priznal, da se je povezava med njima zgodila v trenutku, čeprav poudarja, da nikoli ni pomislil, da bi oba lahko postala osebi, ki sodita v sam vrh zabavne industrije. ''Vedel sem, da bom njen prijatelj. Nisem pa vedel, da bom z njo snemal filme. Takrat sva bila še zelo mlada in nisva imela nobene prihodnosti, nobenih služb.''

Igralka je svojega stanovskega kolega opisala kot velikega človeka, ki ga moraš imeti rad, saj te sprejme, in tudi sebe bi lahko opisala s podobnimi karakteristikami. Postala sta več kot prijatelja, zdaj se štejeta za člana družine. Sandler je dodal: ''Jen ima družino prijateljev in jaz imam družino prijateljev in vsi se družimo. Vsi poznamo drug drugega.''Pravita, da je prijateljstvo prišlo tako daleč, da drug drugemu dokončujeta stavke, kakor da se poznata bolje kot brat in sestra.