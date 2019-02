Kako sta nekdanja zakonca postala dobra prijatelja?

Jennifer Aniston in Brad Pitt sta pred več kot desetletjem veljala za 'zlati hollywoodski par'. Poročena sta bila od leta 2000 do leta 2005, ko sta se ločila, potem, ko se je 55-letni igralec na snemanju filma Gospod in gospa Smith zagledal v soigralko Angelino Jolie, s katero se je spustil v razmerje in se po nekaj letih tudi poročil.

Ločitev med Anistonovo in Pittom se je zgodila popolnoma nepričakovano in Jennifer je potrebovala nekaj let, preden je spoznala moškega, s katerim je bila pripravljena graditi trdnejše razmerje in se ponovno poročiti. Njeno pozornost je po skoraj 10 letih pritegnil igralec Justin Theroux, s katerim se je naposled poročila leta 2015, a je njun zakon trajal le dve leti. Izkazalo se je namreč, da je bila tudi v drugem zakonu nezvestoba tista, ki je pripeljala do konca ljubezenskega razmerja. Justin naj bi Jennifer dlje časa varal, a je igralka kljub temu po ločitvi priznala, da še ni izgubila vero v ljubezen.

Pred približno tremi leti sta Jennifer in Brat ponovno obudila stike. Povezala ju je družinska tragedija, saj je v tistem času Anistonovi umrla mama, nekdanji soprog pa jo je kontaktiral, da bi ji izrazil sožalje in ji ponudil oporo. Bradov zakon z Angelino je bil v tistem času že na trhlih tleh – istega leta, ko je umrla Jenniferina mama, je Brad podpisal ločitvene papirje. Takrat je Jennifer prva kontaktirala Brada in mu ponudila svojo oporo na sodišču ter povedala, da bo pričala v njegovo korist, če bo to potrebno (spomnimo, Brad in Anglelina še vedno bijeta sodno bitko za skrbništvo nad njunimi otroci). Nekdanja zakonca imata pogoste stike že tri leta, a so viri zatrdili, da med njima ni nikakršne iskrice, temveč zgolj prijateljska vez, ki se je spletla po vseh letih poznanstva. Jennifer je na praznovanje jubilejnega 50. rojstnega dne povabila tudi Brada, ki se je na povabilo odzval in na zabavi izmenjal nekaj besed s slavljenko, opazili pa so ju tudi med smejanjem in objemanjem. 55-letni igralec je dejal, da je bil vesel, ker v času njenega rojstnega dne ni bil službeno odsoten in je tako lahko pričal praznovanju njenega 50. rojstnega dne.