Dočakali smo finale priljubljene hrvaške oddaje Ugodno oddam sina. Kako ugodno so jih oddale? Mame vseh štirih iskalcev ljubezni so s končnim rezultatom oddaje sicer zadovoljne, a ko so kamere ugasnile, so tako mame kot sinovi povedali še marsikaj, česar gledalci oddaje niso mogli videti.

icon-expand