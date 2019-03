Kako zdaj, Katy, fant ali zaročenec!?

Katy Perry je ob tvitanju med zadnjo oddajoAmeriškega idola, kjer je sodnica ob boku Lionela Ritchieja in Luka Bryana , naredila simpatično napako, ko je svojega zaročenca Orlanda Blooma poimenovala za fanta, a so jo oboževalci takoj opomnili.

A so jo na njeno simpatično napakico takoj opozorili oboževalci in jo opomnili, da je zaročena. "Uau, upam, da je tvoj zaročenec zadovoljen s tabo, če imaš fanta," ji je tvitnil nekdo. Zanimivo pa je, da se je to zgodilo en teden potem, ko je Orlando javno izrazil dvom oz. negotovost o poroki s Katy."Si prepričan, da želiš preostanek življenja preživeti z mano, 'Lando, si prepričan?" se je Katy namreč spraševala v svoji Instagram zgodbi, Orlando pa se je obrnil in ji odvrnil"ne", nato pa sta se oba zasmejala.

Kot rečeno, se je slavni par zaročil na valentinovo, Orlando pa ji je podaril 4,4 milijona vreden zaročni prstan.