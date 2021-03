Kako zvezdniki opisujejo izkušnjo po prebolelem covidu-19?

Tuji zvezdniki, med njimi tudi igralca Tom Hanks in Dwayne Johnson ''The Rock'', so se razgovorili o svoji izkušnji s Covidom-19. Vsi se strinjajo, da izkušnje vsekakor ne bi več ponovili. Mineva tudi eno leto, odkar sta med prvimi zvezdniki zbolela Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson. Zdaj sta tudi del raziskave ameriške univerze UCLA, ki je razkrila, da imata še vedno protitelesa. "Kar je dobro," pravi Rita.

icon-expand