Kakršna mati, takšna hči in tudi vnukinja?

42-letna Reese Witherspoon je v življenju marsikaj. Od igralke, aktivistke pa do uspešne poslovne ženske, ki ima pod palcem več kot sto milijonov premoženja. Svoji družini pa je predvsem hčerkaBetty in mama 19-letne Ave Phillippe, 15-letnega Deacona Phillippeja in 6-letneTennessee Toth. Kako zelo je povezana s hčerko in materjo dokazuje fotografijo, na kateri so zastopane tri generacije, obenem pa je dejstvo, da so si podobne skoraj kot jajce jajcu.

Reese je odraščala v Nashvillu, njena mama pa je bila porodničarka, oče John pa zdravnik, navdušeno je povedala, kako je gledala mamo, ki je skrbela za 17 dojenčkov naenkrat.

"Vse so delale naenkrat, previjale, jih hranile, dojenčki pa so jokali. Neverjeten hrup, a je dejala, da ga sploh ni slišala. Res sem jo občudovala. Vedno je imela pozitiven odnos, vedno se je smejala, vedno šalila in imela milijon prijateljic v službi. Rada je imela ženske, s katerimi je delala," se spominja igralka.