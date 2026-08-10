Kakšen odnos imata Antonio Banderas in Melanie Griffith po ločitvi?

Le redko se zgodi, da nekdanji zakonci po ločitvi ostanejo v tako dobrih odnosih, da drug drugemu pravijo najboljši prijatelj, med izjemami pa sta igralca Antonio Banderas in Melanie Griffith , ki sta zakon končala pred več kot desetletjem. "Ko pridem v Los Angeles, se dobiva in se zelo zabavava. Veliko se smejiva. To je zelo zdrav odnos, kar je bilo dobro za najine otroke," je nedavno dejal španski igralec.

"Ni moja najboljša prijateljica, je pa ena od mojih najboljših prijateljic," je še dodal zvezdnik filma Zorro, ki je razkril skrivnost, kako jima je uspelo ohraniti tako dober odnos po ločitvi. "Ko sva bila par in tudi ko sva se razšla, sva ostala iskrena drug z drugim. Razmerje sva zaključila na zelo lep način, kar je bilo za najine otroke in tudi za naju zelo pomembno," je dejal.

Ob tem je zvezdnico filma Delovno dekle pohvalil, da je izjemno dobra mati, zaradi česar njuni otroci blestijo kot dobri ljudje. Nekdanji par se je spoznal med snemanjem filma Dvojni zapeljivec leta 1995, pred oltar pa sta stopila leto pozneje. Skupaj imata hčerko Stello, Banderas pa se je odlično ujel tudi z igralkinimi tremi otroki iz preteklih zvez.