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Kakšen odnos imata Antonio Banderas in Melanie Griffith po ločitvi?

Los Angeles, 10. 08. 2026 06.00 pred 9 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Melanie Griffith in Antonio Banderas

Čeprav je od njune ločitve minilo več kot desetletje, Antonio Banderas pravi, da je Melanie Griffith še vedno ena od njegovih najboljših prijateljic. Kot je povedal v nedavnem intervjuju za People, se z nekdanjo soprogo srečata vsakič, ko pride v Los Angeles, in se vedno zelo zabavata.

Le redko se zgodi, da nekdanji zakonci po ločitvi ostanejo v tako dobrih odnosih, da drug drugemu pravijo najboljši prijatelj, med izjemami pa sta igralca Antonio Banderas in Melanie Griffith, ki sta zakon končala pred več kot desetletjem. "Ko pridem v Los Angeles, se dobiva in se zelo zabavava. Veliko se smejiva. To je zelo zdrav odnos, kar je bilo dobro za najine otroke," je nedavno dejal španski igralec.

Melanie Griffith in Antonio Banderas s hčerko Stello.
Melanie Griffith in Antonio Banderas s hčerko Stello.
FOTO: Profimedia

"Ni moja najboljša prijateljica, je pa ena od mojih najboljših prijateljic," je še dodal zvezdnik filma Zorro, ki je razkril skrivnost, kako jima je uspelo ohraniti tako dober odnos po ločitvi. "Ko sva bila par in tudi ko sva se razšla, sva ostala iskrena drug z drugim. Razmerje sva zaključila na zelo lep način, kar je bilo za najine otroke in tudi za naju zelo pomembno," je dejal.

Ob tem je zvezdnico filma Delovno dekle pohvalil, da je izjemno dobra mati, zaradi česar njuni otroci blestijo kot dobri ljudje. Nekdanji par se je spoznal med snemanjem filma Dvojni zapeljivec leta 1995, pred oltar pa sta stopila leto pozneje. Skupaj imata hčerko Stello, Banderas pa se je odlično ujel tudi z igralkinimi tremi otroki iz preteklih zvez.

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Griffith je zahtevo za ločitev vložila leta 2014, da je njunega zakona konec, pa sta takrat sporočila v skupni izjavi za javnost, kjer sta zapisala, da se razhajata, a ostajata prijatelja. Kmalu po ločitvi je Banderas začel novo zvezo z Nicole Kimpel, s katero sta še vedno par. Zvezdnica filma Lolita od njune ločitve javno ni potrdila, da je v novem razmerju.

Kljub ločitvi pa nekdanji par pogosto videvajo skupaj, naklonjenosti drug do drugega pa ne skrivata. Banderas, ki sicer živi v Španiji, se z nekdanjo ženo običajno sestane v Hollywoodu, oktobra lani pa sta skupaj praznovala hčerino poroko v njegovi domovini.

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