Kakšen trik je uporabil DiCaprio, da posnetki njegove zabave niso postali javni?

Za zvezdnika njegovega kova se pričakuje, da bo 50. rojstni dan praznoval v velikem slogu. In to je tudi storil. Leonardo DiCaprio je na zabavo povabil samo izbrane goste, ki so uživali v razkošju njegove slave, obenem pa si je zagotovil tudi popolno zasebnost.

Leonardo DiCaprio je poskrbel, da je njegova zabava ostala zasebna. FOTO: Profimedia icon-expand

Morda je to storil tudi zaradi nedavnih obtožb proti Diddyju, ko so se naenkrat v javnosti pojavili 'zanimivi' posnetki njegovih zabav in nelegalnih dejanj, predvsem pa si je igralec zagotovo želel samo mir in uživanje v družbi najboljših prijateljev. Zato je uporabil poseben trik, s katerim je preprečil, da bi nepovabljeni gostje doživeli utrinke zabave.

Novopečeni 50-letnik je vsem svojim gostom ob prihodu na zabavo pripravil prav posebno nalepko najbolj ekskluzivnega hollywoodskega kluba San Vicente Bungalows. Po pričevanju virov je vsem gostom, ki naj bi jih bilo 500, naročil, da nalepko prelepijo čez kamero na svojem mobilnem telefonu. "Pripravljenih je bilo 700 nalepk za vsak slučaj," je še povedal vir za PageSix.

Klub, katerega nalepke je zvezdnik uporabil za preprečitev snemanja zabave, sicer slovi po tem, da gostom zagotavlja izjemno zasebnost. Med obiskovalci kluba so namreč zvezdniki najvišjega kova, kot so denimo princ Harry in njegova žena Meghan Markle, Jennifer Aniston, Miley Cyrus, Justin in Hailey Bieber, Jennifer Lopez, Sydney Sweeney, Zoë Kravitz in številni drugi.