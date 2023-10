Kakšna bo vloga španske princese Leonor, ko dopolni 18 let?

Španska princesa Asturije Leonor bo v torek, 31. oktobra, dopolnila 18 let. Njen rojstni dan bo zaznamovan s formalno slovesnostjo v španskem parlamentu, na kateri bo prisegla zvestobo ustavi, nato pa prejela medalji kongresa in senata, piše britanski BBC . Imela bo tudi sloves v kraljevi palači v Madridu, ki mu bo sledilo družinsko srečanje v palači El Pardo, tik pred prestolnico.

Princesa Asturije je maja končala dvoletno mednarodno gimnazijo na šoli UWC Atlantic College v Walesu v Veliki Britaniji. Ob prejetju diplome je njen mentor pohvalil njeno "neomajno strast do učenja, do razumevanja ljudi in raziskovanja različnih perspektiv" ter njen smisel za humor. Španski mediji so nato pozorno spremljali, ko je avgusta začela triletno vojaško urjenje na splošni vojaški akademiji v Zaragozi. Usposabljanje bo eno leto opravljala še na na mornariški akademiji v Galiciji in eno leto na letalski akademiji v Murciji.Ž

V pričakovanju dogodka je španska kraljeva družina objavila še nikoli videne fotografije princese, od njenega prvega šolskega dne do slavljenja s pokalom svetovnega prvenstva, ki ga je leta 2010 osvojila španska moška nogometna reprezentanca. Objava fotografij in niz nedavnih nastopov princese pred njenim rojstnim dnevom potrjujeta, da po letih skrbnega varovanja njene podobe zdaj postaja veliko bolj javna oseba, piše britanski medij. Kraljeva biografinja Carmen Remírez de Ganuza je zapisala, da bo Leonor potrebovala svojo lastno pripoved, ki trenutno še ni čisto jasna, prav tako pa se bo morala povezati s svojo digitalno generacijo.

Leonorine kraljeve dolžnosti so prišle v ospredje 20. oktobra letos, ko je vodila lastno podelitev nagrad princese Asturijske. Nagrado sta med drugim prejela trikratna dobitnica oskarja Meryl Streep in japonski romanopisec Haruki Murakami. Princesa je zmagovalcem podelila skulpturo španskega umetnika Joana Mirója in denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov. Zbranemu občinstvu je ob tem dejala, da popolnoma razume in se zaveda svojih dolžnosti in odgovornosti, ki jih zajemajo.

Onkraj institucionalnega položaja Leonor čaka druga, manj slovesna vloga španske zvezdnice, piše BBC. Glede na zanimanje za njen naraščajoči profil se že govori o Leonormaniji. V začetku tega leta so se pojavile govorice, da je romantično povezana z nogometašem Barcelone in Španije Pablom Martínom Páezom Gaviro, znanim kot Gavi. Te so sicer izkazale za lažne, a so nakazale možnost, da postane del pop kulture.