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Kakšna je bila reakcija Williama in Harryja na knjigo o njuni mami?

London, 25. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
princ harry in princ willaim

Na knjižne police je nedavno prispela knjiga o pokojni princesi Diani, ki jo je o spominih na svojo sestro napisal Charles Spencer. To je le še ena knjiga v vrsti dodatnih težav za britansko kraljevo palačo, saj so v njej zapisane številne obtožbe na račun kralja. Kaj pa si o knjigi o svoji pokojni mami mislita princ William in princ Harry?

Nova knjiga Swan Song: Diana, My Sister, ki jo je v spomin na svojo pokojno sestro napisal Charles Spencer, že buri duhove. Avtor je namreč v njej zapisal resne obtožbe na račun trenutnega kralja Karla III., kar pomeni le eno – tudi ta knjiga bo trn v peti britanski kraljevi družini.

Charles Spencer je izdal knjigo o pokojni sestri, princesi Diani.
Charles Spencer je izdal knjigo o pokojni sestri, princesi Diani.
FOTO: Profimedia

Tega se več kot očitno zavedata tudi princ William in princ Harry. In čeprav se brata v številnih stvareh ne strinjata, kar močno vpliva tudi na njun odnos, ki ga trenutno dobesedno ni, pa sta bila vsaj pri eni stvari složna. V zadnjih dneh sta se soočila z neprijetnimi novinarskimi vprašanji, kaj si mislita o knjigi o pokojni mami.

Princ Harry in princ William se po dolgem času v eni stvari strinjata.
Princ Harry in princ William se po dolgem času v eni stvari strinjata.
FOTO: AP

Ob Harryjevem prihodu na podelitev nagrad WellChild v Londonu so vojvodo susseškega vprašali, če se je o vsebini knjige že pogovarjal s stricem, vendar je vprašanje enostavno ignoriral. Podobno se je odzval tudi njegov starejši brat dan kasneje ob obisku kina ActOne, ko je kljub vprašanju novinarja preprosto odkorakal naprej. Očitno je, da se kraljevi člani trenutno držijo strogega protokola neodzivanja na tovrstne literarne objave, ki bi lahko dodatno škodile ugledu krone.

Knjiga Swan Song: Diana, My Sister
Knjiga Swan Song: Diana, My Sister
FOTO: Profimedia

Spencer v svoji knjigi sicer brez zadržkov opisuje odzive kralja Karla ob smrti princese Diane. Avtor trdi, da princ ob izgubi ženske, ki je ni ljubil, ni kazal pristnega obžalovanja. Namesto tega naj bi v tistem času celo razmišljal o tem, kako bo tragičen dogodek vplival na njegovo prihodnost s Camillo Parker Bowles. Kraljica Camilla je v knjigi predstavljena kot ključni razlog za njegovo ravnodušnost. Spencer še navaja, da je vladajoči monarh nanj celo vpil po telefonu, ker si sam ni želel, da bi mlada princa hodila za materino krsto v sprevodu, kar je bil takrat velik predmet razprav med kraljevo družino in družino Spencer.

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Stalni medijski pritiski in nova razkritja o življenju princese Diane so v medijih sicer stalnica, a mračni trenutki iz zakulisja, ko naj bi Karel brezsrčno napovedal pozabo svoje nekdanje soproge, znova mečejo popolnoma drugačno luč na kraljevo družino. Tudi dejstvo, da se Harry in William na to ne odzoveta, kaže na to, da želita zavarovati svoje spomine na mater pred dodatnim izkoriščanjem v medijih.

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Medtem ko Spencer svojo knjigo trži kot osebno izpoved brata, mnogi kritiki menijo, da gre za vdor v zasebnost, ki princema ne prinaša nikakršnega olajšanja. Razhajanja med njimi so vidna tudi v tem, da princa nista podprla svojega strica, kljub temu da je celo mlajši od bratov v preteklosti izdal svojo knjigo o dogajanju na dvoru in tudi kritiziral določene vidike kraljevega protokola ob pogrebu.

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Princesa Diana Charles Spencer Princ Harry Princ William knjiga kralj karel reakcija

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