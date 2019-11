Kakšna je sanjska ženska vročega turškega zvezdnika?

Trume oboževalk se podijo za njim, vse se želijo z njim fotografirati, kamorkoli pride, povzroči evforijo ... Govorimo o turškem zvezdniku Canu Yamanu, ki smo ga na POP TV lahko videli v seriji Ko zadiši ljubezen. Postavni igralec, ki je dopolnil 30 let, je v intervjuju povedal, kakšna je njegova sanjska ženska.

Can si za oboževalke vedno vzame čas in z njimi dela tudi selfije. FOTO: Profimedia

Brez kakršnega koli dvoma lahko rečemo, da je simpatičniCan Yamannajbolj oblegan igralec turških serij ta hip. Zvezdnik se je prejšnji mesec mudil v Rimu, kjer je na ulicah povzročil pravo evforijo. Oboževalke so ga pričakale že na letališču, obsedeno stanje pa se je potem prestavilo na ulice. Njegove goreče oboževalke so namreč čakale na pravi trenutek, ko se bodo lahko stisnile k postavnemu zvezdniku in z njim posnele tako zaželel selfi.

Turški zvezdnik z oboževalkami v Rimu FOTO: Profimedia

V nasprotju z večino zvezdnikov, ki v javnosti bežijo pred oboževalci, je Can zelo dostopen in do njih prijazen, ustrežljiv, saj se dobro zaveda, da brez njih ne bi bil tako priljubljen in znan po vsem svetu. Zato se na ulicah z veseljem zaustavi, z njimi poklepeta in fotografira.

Can je nedavno potovanje v Rim izkoristil tudi za poslovne obveznosti in turško izdajo revijeHello dal zelo obširen intervju. V njem je med drugim priznal, da njegovo srce še ni našlo lastnice in da je trenutno samski. Navrgel je tudi, da imajo njegove televizijske vloge več sreče, ko gre za ljubezen. Can, ki na današnji dan, 8. novembra, praznuje okrogli 30. rojstni dan, je med drugim dejal, da se mu zdi povsem normalno, da se na snemanju med igralci prisotne simpatije in da se nekateri tudi zaljubijo. Ker poskušajo razumeti vlogo, ki jo igrajo, se poskušajo čim bolj vživeti vanjo, zato včasih švigajo iskrice tudi za kamerami.

Turški zvezdnik, ki je po seriji Ko zadiši ljubezen (Dolunay) doživel svetovno slavo z vlogo poslovneža in fotografa Cana Devita v uspešnici Erkenci KuşCan, je izdal, kakšne lastnosti mora imeti njegova sanjska ženska. Med drugim je izpostavil, da mora biti sočutna, imeti mora smisel za humor, prijazna ter ne nazadnje ostati prava dama. Poglejte si utrinke s snemanja fotografij za intervju v Rimu:

Z novim letom pa slavnega dolgolasca čaka izrazita in velika sprememba videza. Ker bo šel za 21 dni v vojsko, se bo moral posloviti od dolgih las, saj ti in dolga brada niso dovoljeni. Ko se bo vrnil iz vojske, ga že čakajo novi projekti, in sicer snemanje filma ter nove serije.

Can Yaman FOTO: Profimedia

