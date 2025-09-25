Kakšna kazen bo doletela Diddyja? Pismi sodniku poslali mati in nekdanje dekle

Kmalu bo znano, kakšna kazen bo doletela obsojenega glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa, ki so ga julija spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostila pa obtožbe kriminalnega združevanja in siljenja v prostitucijo. Še preden bo sodnik sporočil svojo odločitev, pa sta se mu v bran v pismih postavili mama Janice in nekdanje dekle Yung Miami.

Mati glasbenega mogotca Seana Diddyja Combsa, Janice Combs, je pred izrekom kazni sinu zveznemu sodniku poslala čustveno pismo, v katerem prosi za milejšo kazen za svojega sina, poroča revija People. Enako je storila tudi raperka Yung Miami, sicer Diddyjeva nakdanja partnerka, ki ga je opisala kot dobrega človeka. Sodnik naj bi svojo odločitev sporočil 3. oktobra.

Sean Diddy Combs in Janice Smalls Combs FOTO: Profimedia icon-expand

V pismu njegove matere, ki ga je sodniku Arunu Subramanianu predložila Combsova pravna ekipa, je ta potrdila, da je njen sin 'v življenju naredil nekaj groznih napak, ki jih priznava'. Omenila je tudi travmatične izkušnje, s katerimi se je soočal že v zgodnjem otroštvu, kot sta smrt očeta, ko je bil star komaj dve leti, in strica, ko je bil star devet let.

Kljub težkemu otroštvu je poudarila, da je Combs marljivo delal, da bi pomagal najprej njej in kasneje svojim otrokom. 21. decembra bom dopolnila 85 let," je zapisala Janice."Ta ločitev v preteklem letu, ko je bil Sean v zaporu, je bila zame in njegove otroke izjemno težka in boleča. Zadnja leta svojega življenja bi rada preživela s svojim sinom Seanom," je dodala.

Yung Miami in Diddy FOTO: Profimedia icon-expand

Svoje pismo je sodniku poslala tudi Miami, ki je zapisala, da je bil Combs v štirih letih, ko ga je poznala, ljubeč, iskren in jo je vedno vzpodbujal. Pripisala mu je zasluge za svoj osebni razvoj in poklicni uspeh, pri čemer je še posebej izpostavila svojo udeležbo na Met Gali leta 2023. "Sean je vedno dajal prednost odpiranju vrat temnopoltim ljudem, da bi zagotovil, da smo vidni, slišani in cenjeni v prostorih, iz katerih smo bili v preteklosti izključeni," je zapisala. Potem ko je omenila Combsovo udeležbo na terapijah in tečajih za obvladovanje jeze, je zaključila, da "Sean ni nevarnost ali grožnja skupnosti".