Kakšna mama je Angelina kot samohranilka?

43-letna Angelina Jolieje od ločitve od Brada Pitta leta 2016 samska mama šestim otrokom, 17-letnemu Maddoxu, 15-letnemu Paxu, 14-letni Zahari, 12-letni Shiloh in 10-letnima dvojčkomaKnoxuinVivienne.

"Otroci so njeno življenje, vsak dan je novo doživetje, saj si vedno domisli veliko zabavnih stvari, ki jih lahko počnejo v njihovi 25-milijonski vili v Los Angelesu, ki jo imajo za dom," so za Us Weekly poročali viri.

"Otrokom nudi vse, kar jim lahko, saj je okoli njih zelo pomehkužena in jim težko reče ne," še dodajajo viri za omenjeno revijo, ki tudi navajajo, da se potrudi, da ne posedajo zgolj ob TV-ju. Naprimer, če nekdo hoče slikati, gredo v trgovino in kupijo potrebščine, Pax se navdušuje nad boksom, Zahara nad borilnimi veščinami, Shiloh in Knox pa zanima robotika.

Da je Angelina dobra mama se strinja tudi njen oče Jon Voight, ki je ob priliki dejal, da "je vedno tam zanje, da uživa, ko jih gleda, kako rastejo in da se hkrati zaveda, kako dragocen je čas in kako kratka so naša življenja".

Kot mama Angelina tako poskrbi, da bodo otroci pridobili čimveč življenjskih izkušenj, da izkusijo različne stvari v življenju, omejitev pa je zanjo samo nebo, trdijo viri. Skupaj so obiskali Kambodžo in Pariz, sicer pa bo Angelina letos po svetu promovirala drugi del Disneyjevega filma Zlohotnica.