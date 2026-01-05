Kakšne modne izbire so nosili zvezdniki na podelitvi nagrad kritikov?

Zvezdniki so že na samem začetku leta imeli priložnost, da zablestijo in pokažejo, kako glamurozni so, ko so stopili na rdečo preprogo ob podelitvi nagrad kritikov, ki so izbrali najboljše iz sveta filma in televizije za minulo leto. Med tistimi, ki so v nevarno visokih petah, elegantnih silhuetah in drznih dodatkih stopile pred fotografske objektive, so bile tudi Ariana Grande, Elle Fanning, Teyana Taylor, Jessica Biel, Meghann Fahy in voditeljica večera, komičarka Chelsea Handler.
Nominiranka Teyana Taylor, ki je blestela v filmu Ena bitka za drugo, je izbrala kreacijo Anthonyja Vaccarella, ki jo je oblikoval za modno hišo Saint Laurent. Suknjiču s perjem, pod katerim je nosila srajco, in hlačam v kaki zeleni barvi je dodala črtasto kravato in škornje čez kolena. Njen videz pa je popestril nakit prestižne znamke Tiffany Co.
Ariana Grande je na rdečo preprogo prinesla glamur v slogu Glinde v roza satenasti obleki Alberta Ferretti z odkritimi rameni in belim vezenim tilom, ki je segal do tal, okrašen pa je bil s srebrnimi cvetličnimi dodatki.
Igralka Elle Fanning je izbrala dolgo zlato obleko z globokim dekoltejem modne hiše Ralph Lauren.
Nominiranka Danielle Brooks je nosila prosojno črno tesno oprijeto obleko, h kateri je dodala sijoč nakit, lase pa je spela v visok rep.
Jessica Biel se je prav tako odločila za kombinacijo črne in zlate barve. Obleki modne hiše Lanvin je dodala zlat nakit, s svojo modno izbiro pa navdušila tudi strokovnjake.
Igralka Meghann Fahy, ki je blestela v seriji Sirens, je nosila črno dolgo obleko z bleščicami, dolge lase pa je spela.
Zvezdnica serije Nobody Wants This, Jackie Tohn, je izbrala dolgo obleko rumene barve in z njo na rdečo preprogo prinesla nekaj barve.
Zvezdnik največkrat nominiranega filma Grešniki, Michael B. Jordan, je izbral obleko modne hiše Louis Vuitton v bordo rdeči barvi, pod katero je nosil srajco roza barve in ujemajočo se kravato v barvi burgundca.
Jeff Goldblum je izbral klasično črno-belo kombinacijo, le da jo je popestril tako, da je nosil črne hlače in bel suknjič z belo srajco, videz pa dopolnil z izstopajočim črnim metuljčkom in očali s črnimi okvirji.
