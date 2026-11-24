"Kadar koli želi moj nasvet ali mnenje, sem tu zanj. Za Barrona sem zelo kul mama in na to ga nenehno opozarjam. On je moja prioriteta in vedno bo moja prioriteta," je samozavestno dejala Melania Trump, ki je pred dnevi v svet poslala novo dvodelno serijo o svojem življenju. V njej je spregovorila tudi o svojem sinu, s katerim ima zelo odprt odnos.

Melania in Barron Trump FOTO: Profimedia

Prva dama ZDA naj bi 20-letniku svetovala tudi v zvezi z dekleti. "Vedno mu rečem, da je zunanji svet nevaren in naj bo previden," je povedala med pogovorom z režiserjem Brettom Ratnerjem, ko jo je vprašal, kakšne nasvete mu daje. Namignil je tudi na to, da naj bi bil Barron izjemno priljubljen med sovrstnicami, izpostavil je celo anekdoto, da so hčerke njegovih prijateljev tako navdušene nad mladim Trumpom, da razmišljajo o vpisu na Univerzo v New Yorku izključno z namenom, da bi bile v njegovi bližini.