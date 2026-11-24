"Kadar koli želi moj nasvet ali mnenje, sem tu zanj. Za Barrona sem zelo kul mama in na to ga nenehno opozarjam. On je moja prioriteta in vedno bo moja prioriteta," je samozavestno dejala Melania Trump, ki je pred dnevi v svet poslala novo dvodelno serijo o svojem življenju. V njej je spregovorila tudi o svojem sinu, s katerim ima zelo odprt odnos.
Prva dama ZDA naj bi 20-letniku svetovala tudi v zvezi z dekleti. "Vedno mu rečem, da je zunanji svet nevaren in naj bo previden," je povedala med pogovorom z režiserjem Brettom Ratnerjem, ko jo je vprašal, kakšne nasvete mu daje. Namignil je tudi na to, da naj bi bil Barron izjemno priljubljen med sovrstnicami, izpostavil je celo anekdoto, da so hčerke njegovih prijateljev tako navdušene nad mladim Trumpom, da razmišljajo o vpisu na Univerzo v New Yorku izključno z namenom, da bi bile v njegovi bližini.
Ob tem se je seveda samo od sebe postavilo vprašanje, ali je 20-letnik trenutno zaljubljen oziroma ali ima dekle. Ponosna mama, ki sinovo zasebnost spoštuje, o podrobnostih ni želela govoriti, zato tudi ni potrdila, ali je v zvezi ali ne. V pogovoru je poudarila, da njun odnos temelji na medsebojnem zaupanju in zelo odprti komunikaciji o vseh življenjskih temah ter da ne želi imeti popolnega nadzora nad njegovim življenjem. Kot pravi, mu želi pustiti prostor za samostojno odločanje, hkrati pa mu daje vedeti, da se lahko nanjo vedno zanese.
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