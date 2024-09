Kakšne obrazce za privolitev v spolne odnose uporabljajo nogometaši La Lige?

Biti v družbi slavnih in uspešnih nogometašev so pogosto želje deklet, a vse pogosteje se zgodi, da se tovrstna srečanja ne končajo tako, kot si dekleta želijo. V zadnjih letih tako pogosto poslušamo o raznih posilstvih, nezaželenih nosečnostih in težavah s priznanjem očetovstva, velikokrat pa so 'krivci' prav slavni nogometaši. Prav zato so se španski mojstri nogometnih zelenic odločili, da bodo dekleta odslej pred spolnim odnosom podpisala posebne obrazce.

Druženja s slavnimi in uspešnimi nogometaši si želijo mnogi njihovi oboževalci. Nogometaši tako niso priljubljeni le med moškimi, temveč tudi med ženskami, med njimi pa so tudi takšne, ki si želijo od njih več kot zgolj podpis ali spominsko fotografijo. Pogosto se takšna druženja zavlečejo pozno v noč, dekleta nogometaše spoznajo tudi intimno, kasneje pa so posledice različne.

Obrazci naj bi krožili med nogometaši prve španske lige oziroma La Lige, torej tudi med nogometaši Real Madrida. FOTO: AP icon-expand

Prav zato, ker je bilo v zadnjem času vedno več obtožb o posilstvih in spolnih zlorabah, pa tudi nezaželenih nosečnosti ter kasnejših težav s priznanjem očetovstva, so se španski nogometaši odločili, da se zaščitijo. V zadnjih letih jih je bilo namreč vedno več vpletenih tudi v policijska zaslišanja, saj so dekleta od njih po eni skupni noči zahtevala več, kot so morda pričakovali.

Kot je za tuje medije zatrdil vodja španske šole za izobraževanje menedžerjev Miguel Angel Galan, so obrazci za soglasje zdaj redna praksa nogometašev. Na spletu, natančneje na omrežju X, je objavil obrazce, ki jih mojstri nogometnih zelenic uporabijo, preden se z žensko spustijo v intimne odnose. Dokumenti so zapisani v angleščini, Galan pa naj bi jih dobil od enega izmed nogometašev. "To vrsto pogodbe sem prejel od tujega nogometaša, zato sumim, da se takšni obrazci uporabljajo tudi v drugih državah," je dejal kot gost v eni od španskih oddaj in razkril, da krožijo med nogometaši španske prve lige oziroma La Lige.

