Kakšne so letošnje božične voščilnice članov britanske kraljeve družine?

Konce je ugibanj o tem, kakšne so letošnje božične voščilnice kralja Karla , pa princa Williama in Kate Middleton , ki jih bodo ob praznikih prejeli njihovi družinski člani, sorodniki in prijatelji. Kraljeva družina je na družbenih omrežjih namreč razkrila letošnji izbor.

Kralj Karel III. in njegova soproga kraljica Camilla sta se tokrat odločila, da za voščilnico izbereta kar uradno fotografijo z monarhovega kronanja 6. maja letos. Na njej skupaj pozirata v prestolni sobi Buckinghamske palače, nosita svečana kraljeva oblačila in kroni. Avtor fotografije je Hugo Burnand , ki je poskrbel za vse uradne fotografije najpomembnejšega dogodka v Veliki Britaniji letos.

Princ William in Kate Middleton sta letos izbrala črno-belo fotografijo, na kateri njuna hčerka, osemletna princesa Charlotte, sedi na stolu v sredini, ob njej na eni strani stoji njen mlajši brat, petletni princ Louis, na drugi pa njen starejši brat, desetletni princ George. Ponosna starša stojita za svojimi otroki. Vsi so oblečeni v bele srajce, ženski predstavnici družine nosita kavbojke, moški pa črne hlače. Avtor fotografije je Josh Shinner, ki je v preteklosti fotografiral tudi zvezdnike, kot so Florence Pugh, Jodie Comer in Sam Smith.