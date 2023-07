Kakšno ime bi Travis Barker izbral za svojega sina?

"Všeč mi je ime Rocky 13," je v podkastu GOAT Talk razkril Travis Barker . To ime bi bil bobnar skupine Blink-182 pripravljen dati svojemu sinu, ki ga trenutno pričakuje z ženo Kourtney Kardashian . A z njegovo idejo se nikakor ni strinjala njegova hčerka Alabama . "To je res slabo ime," je svojega očeta okarala 17-letnica, ki je prepričana, da bi imel otrok s takim imenom v šoli zagotovo težave.

47-letni Travis je priznal, da je ime res slabo, a kljub temu je svojo idejo vseeno sprva še nekoliko zagovarjal. "Vem, da je slabo, ampak to ime imam v zadnjem času v mislih. Rocky George je igral kitaro za Suicidal Tendencies. In 13 je le najboljše število vseh časov. In seveda, Rocky, najboljši boksarski film vseh časov," je svojo izbiro utemeljeval bobnar, a njegova hčerka ni popustila. "Moje ideje za imena so bile boljše," je poudarila.