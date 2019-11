Kakšno je danes življenje skodrane Suzi?

Filmska klasikaSkodrana Suzi Johna Hughesa iz leta 1991 ima po vsem svetu ogromno število oboževalcev. Alisan Porter je v omenjeni komediji odlično odigrala deklico, ki brezdomnemu očetu pomaga zaslužiti denar za dostojno življenje. To sicer za danes 38-letnico ni bila njena prva vloga, saj je pred kamero prvič stopila pri treh letih, do leta 1991 pa je posnela že več filmov.

"Pozdravljeni, sem Ali in sem alkoholičarka. Stavim, da si nikoli niste mislili, da boste ta stavek kadar koli slišali od mene. Po drugi strani pa ste to morda pričakovali, saj sem že kot otrok zaslovela," je takrat zapisala Alisan, ki je pretiravala s pitjem alkohola, ker se je težko soočala s slavo. Po uspešnici Skodrana Suzipa je tudi težko našla nove vloge.

Kot kaže, so za njo zelo težki časi, zdaj pa je že 10 let trezna. Z nekdanjim možem, igralcemBrianom Autenriethom, s katerim sta se ločila leta 2017, ima sedemletnega sina Masona in 5-letno hčerko Ario. Nekdanja zaljubljenca sta po ločitvi ostala v prijateljskih odnosih in se trudita skupaj vzgajati otroka.