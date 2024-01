Kakšno zabavo sta svoji dveletnici pripravila Priyanka Chopra in Nick Jonas?

"Naš angelček je star dve leti," je pod objavo fotografij na Instagramu zapisal član skupine Jonas Brothers . Na njih vidimo nasmejano slavljenko, ki so jo na njen posebni dan oblekli v princeso, ji na glavo posadili tiaro in jo opremili tudi s sončnimi očali. Gost presenečenja je bil seveda Elmo, ki ga je Malti tako tudi spoznala. Na fotografiji vidimo tudi ponosnega očeta, ki jo opazuje med njunim posebnim srečanjem. Zraven je bila še 41-letna mama, ki na eni izmed fotografij v oranžnem puloverju in s sončnimi očali objema svojega moža. Ta se je odločil za rdeč pulover, ki je bil v skladu s temo zabave.

Zvezdniški par je šel, kar se tiče podrobnosti, do konca, poleg resničnega Elma so za Malti pripravili tako tudi torto z njegovim likom, v ozadju pa je bilo videti tudi morje tematskih okraskov – vključno z napisi "Svet Malti" in "Sladke dobrote Malti Marie". Mnogi Nickovi in Priyankini najbližji in najdražji so se jima prav tako pridružili pri praznovanju, vključno z Nickovim bratom Joejem Jonasom in Frankiejem Jonasom ter njegovim dekletom Anno Olson.