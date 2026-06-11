Kaley Cuoco bo spet mama: prihaja še ena deklica

Kaley Cuoco in Tom Pelphrey bosta znova postala starša. Igralka in njen zaročenec sta na družbenih omrežjih potrdila, da pričakujeta drugega otroka. Zaljubljenca sta že starša triletne deklice Matilde, s prihodom novega družinskega člana pa se jima bodo izpolnile sanje.
40-letnica je z objavo razkrila tudi spol otroka, saj je zapisala, da se bo družini kmalu pridružila še ena deklica. "Dopolnjevanje naše male družinice, to so uresničene sanje!" je ob galeriji simpatičnih družinskih fotografij zapisala zvezdnica serije Veliki pokovci in razkrila, kako poteka njena nosečnost: "To drugo potovanje je bilo v marsičem malo bolj vetrovno, ampak vau, tako smo hvaležni za ta trenutek!! Mala sestrica je na poti!!! Tom Pelphrey je očka za deklice." Objavo je zaključila v svojem slogu z zabavnim pripisom, da jim mala princeska že iz trebuščka kaže sredinec.
Pod objavo, da bosta znova zibala, so jima čestitali številni njuni oboževalci in prijatelji, med katerimi sta tudi Jennifer Aniston in Ashley Benson ter mnogi drugi. Kaley in Tom sta v zvezi od leta 2022, avgusta 2024 pa sta se zaročila. Spoznala sta se na dogodku za serijo Ozark, povezala pa ju je skupna menedžerka. Igralka je v intervjujih večkrat poudarila, da se s Tomom počuti, kot da ga pozna celo življenje, čeprav prej ni bila pripravljena na takšno razmerje.
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