Kaley Cuoco in Tom Pelphrey praznujeta zadnje božične praznike v dvoje

Kaley Cuoco in Tom Pelphrey sta se odločila, da zadnje božične praznike, ki jih preživljata v dvoje, obeležita s fotografijami. Igralec je na svojem Instagramu delil fotografije, na katerih je skupaj s svojo nosečo partnerico in Božičkom, z igralkinimi starši in sestro ter nekaj njunih skupnih fotografij preteklega leta.