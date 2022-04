Kaley Cuoco: Nikoli več se ne bom poročila

Novico je sedaj igralka, ki promovira drugo sezono serije Stevardesa , komentirala v intervjuju za revijo Glamour , za katero je pozirala za naslovnico. Dejala je, da po tem, ko bo njena ločitev uradno končana, nima načrtov in volje, da znova dahne usodni "da". "Nikoli več se ne bom poročila. Želim si dolgotrajno razmerje ali partnerstvo. Ampak nikoli več se ne bom poročila," je odločno dejala in dodala: "Nikakor ne. To je lahko na naslovnici." Zvezdnica očitno želi jasno in glasno sporočiti obljubo, ki si jo je zadala. Povedala še je, da kljub dvema propadlima zakonom še vedno verjame v ljubezen in v to, da bo spoznala nekoga, ki bo osvojil njeno srce.

Igralka je ločitvene papirje vložila lani septembra na losangeleško sodišče, še isti dan pa sta s pet let mlajšim izbrancem podala izjavo za Page Six: "Kljub globoki ljubezni in medsebojnemu spoštovanju sva spoznala, da je čas, da se najina skupna pot zaključuje. Veliko dogodkov iz najinega življenja sva delila z javnostjo, tokrat pa prosiva za nekaj zasebnosti. Kljub temu sva novico želela sporočiti javnosti in ta korak narediti skupaj. Med nama ne vladata jeza in sovražnost, prav nasprotno. Odločitev sva sprejela skupaj z izjemnim spoštovanjem in upoštevanjem drug drugega, zato vas prosiva, da tudi vi storite to za naju in razumete, da zadeve ne bova več komentirala."