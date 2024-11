Kaley Cuoco o neprijetni izkušnji v hotelu: V mojo sobo je prišel neznanec

Kaley Cuoco je nedavno gostovala v televizijski oddaji Late Night with Seth Meyers , pred tem pa si je seveda morala urediti pričesko. V svoji hotelski sobi se je zato stuširala in se popolnoma gola postavila pred ogledalo, da bi si posušila mokre lase. Potem pa se je naenkrat zgodilo nekaj nepričakovanega.

"Stala sem pred ogledalom, sušila lase, kot da sem v oglasu, nato pa pogledam gor in v ogledalu zagledam moškega. Bila sem popolnoma gola in popolnoma v šoku," je dejala igralka, ki je predvidevala, da je moški, ki se je nepričakovano pojavil v njeni sobi, hotelski uslužbenec. "Bilo je skoraj tako, kot ko vidiš medveda in se ne upaš premakniti," je še dodala. Kot je voditelju opisala situacijo, ki se je slišala tako nora, kot bi bila iz filma in ne iz resničnega življenja, je bil tudi moški tako šokiran, da se je začel zelo počasi ritensko umikati proti vratom. Med odhajanjem se je pričel opravičevati, igralka pa je nepremično stala pred ogledalom in si prigovarjala, da je šlo za pomoto.