Kaley Cuoco priznala, da se je po ločitvi borila z depresijo

Prvič v življenju je začela obiskovati terapevta in v svoji prikolici na prizorišču snemanja serije zase celo organizirala intervencijo, čeprav je morala požreti svoj ponos, da zmore vse sama. "Prisotni so bili vsi producenti in bilo je zanimivo, da so mi vsi želeli pomagati. Sem neodvisna ženska, ki je zaposlena, tokrat pa dobesedno nisem bila sposobna poskrbeti zase," je razkrila v intervjuju.

"Čas, ko sem se ločevala, je bilo res težko obdobje zame. Nekako nisem vedela, kako naj se spopadem s tem. Da bi se izognila priznanju, da sem zapadla v depresijo in sem zelo potrta, sem se zakopala v delo. Na žalost je bil tudi lik, ki sem ga v tem času igrala, tako depresiven, da mi to ni bilo prav nič v pomoč," je bila odkrita 36-letnica, ki je dodala: "Bilo res zares težko. Potočila sem veliko solz."

Nominiranka za nagrado emmy se je odločila, da bo zelo odprta o svoji izkušnji, da bi s tem ljudem pokazala, da stvari niso vedno takšne, kot so morda videti na prvi pogled. Podrobno je opisala fizične težave, ki so se pojavile zaradi stresa, ki ga je doživljala: "Zaradi stresa se mi je razvil izpuščaj, ki se je razprostiral po vsej dolžini telesa kar tri mesece in kar ni izginil. Komajda sem lahko hodila."

Ko se je preselila k soigralki Zoisii Mamet, se je počutila bolje, zato je tudi lažje nastopala v scenah, ki so bile temačne, polne sovraštva in žalosti. "Res sem potrebovala nekoga ob sebi, saj sem izgubljala pamet. Počutila sem se tako osamljeno kot še nikoli in res nisem človek, ki bi delil take stvari o sebi," je še bila odkrita.