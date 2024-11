Da je starševstvo najtežja služba na svetu, se strinja tudi igralka Kaley Cuoco, ki je pred dobrim letom povila hčerko Matildo. V pogovorni oddaji se je pošalila, da je skrb in vzgoja tako majhnega otroka opravilo, ki ti vzame ves dan, vse skupaj pa primerjala s skrbjo za pijanega prijatelja. "Jokajo, ko ne dobijo tistega, kar hočejo, ti pa poskrbiš, da pridejo do stranišča, ali pa z njih čistiš bruhanje."

OGLAS

Igralka Kaley Cuoco, zvezdnica serije Veliki pokovci, je v pogovorni oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon spregovorila o starševstvu in izzivih, ki jih vzgoja otrok in skrb zanje prinašata. Zvezdnica je pred 19 meseci povila hčerko Matildo, v intervjuju pa razkrila, da je starševstvo "divja stvar".

Kaley Cuoco vzgojo otroka primerjala s skrbjo za pijanega prijatelja. FOTO: AP icon-expand

"Pred dnevi sem poskušala razložiti terapevtu, zakaj sem tako utrujena," je dejala igralka in pojasnila, da sta vzgoja in skrb za tako majhnega otroka opravilo, ki ti vzame ves dan. V šali je vse skupaj primerjala s skrbjo za pijanega prijatelja. "Jokajo, ko ne dobijo tistega, kar hočejo, ti pa poskrbiš, da pridejo do stranišča, ali pa z njih čistiš bruhanje. So divji in ves dan skrbiš, da ne umrejo. Nato pa zaspijo kot top in ti si pripravljen umreti, oni pa se zbudijo in vprašajo, kaj bo za zajtrk."

Spomnimo, Kaley Cuoco je prvorojenko povila z igralcem Tomom Pelphreyjem, veselo novico pa sta skupaj sporočila na spletu, kjer sta objavila družinsko fotografijo in zapisala: "Predstavljava vam Matildo Carmine Richie Pelphrey, novo luč najinih življenj! Presrečna in hvaležna sva za ta mali čudež. Hvala zdravnikom, medicinskim sestram, družini in prijateljem, ki so nama v zadnjih dneh neizmerno pomagali. Neverjetno sva blagoslovljena."