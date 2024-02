Kaley Cuoco žaluje za posvojenim psičkom: Premalo je bil z nami

OGLAS

Kaley Cuoco in njen partner Tom Pelphrey sta velika ljubitelja živali, zato so v njuni družini poleg hčerke Matilde še trije pasji družinski člani. Njihove družinske dogodivščine zvezdnica pogosto deli na družbenih omrežjih, kjer je pred dnevi delila tudi žalostno novico, da so se od enega od njih poslovili.

"Ni besed, s katerimi bi opisali našega najdražjega malega Kingyja. Bil je prvi pes, ki sva ga s Tomom Pelphreyjem skupaj rešila, in iskreno povedano je najbolj poseben. Na spletu sem ga opazila, kako se trese v zavetišču v Atlanti, medtem ko sem bila sama v Nemčiji, in prosila sem zavetišče, da ga zadrži, ker ga preprosto moramo imeti," je zapisala ob galeriji fotografij, spominov s svojim poginulim pasjim ljubljenčkom. V opisu je še zapisala, da je samo mesec dni kasneje odpotovala v Atlanto in posvojila Kinga. "Z nami ni bil dovolj dolgo. Na začetku je bil šestkilogramski, suh, ni hotel piti vode, z manj dlake, prestrašen pes, potem pa se je spremenil v debelega, smešnega in ljubečega člana naše družine," je še čustveno zapisala in dodala: "Svoj odtis šape je za vedno pustil v srcih naše družine."

