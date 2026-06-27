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Kalifornijsko sodišče potrdilo obsodbo Weinsteina, a odredilo nov izrek kazni

Los Angeles, 27. 06. 2026 09.25 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
harvey weinstein

Kalifornijsko prizivno sodišče je v petek potrdilo obsodbo nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina zaradi posilstva in spolnih napadov iz leta 2022, hkrati pa razveljavilo 16-letno zaporno kazen in odredilo novo odločanje o višini kazni, poroča ameriška televizija ABC.

Tričlanski senat prizivnega sodišča je soglasno odločil, da Harveyju Weinsteinu med sojenjem niso bile kršene ustavne pravice, zato obsodba ostaja v veljavi. Sodniki so zavrnili vse njegove pritožbe glede zakonitosti sodnega postopka.

Harvey Weinstein
Harvey Weinstein
FOTO: Profimedia

Nov izrek kazni pa je sodišče odredilo, ker je sodnica pri določanju kazni kot oteževalno okoliščino upoštevala Weinsteinove obsodbe v New Yorku, ki so bile pozneje razveljavljene. S tem se je strinjalo tudi kalifornijsko državno tožilstvo in Weinsteinu se obeta nekoliko nižja kazen.

Danes 74-letni Weinstein je bil decembra 2022 v Kaliforniji spoznan za krivega posilstva ter dveh spolnih napadov na italijansko manekenko in igralko Evgeniyo Chernyshovo, ki je med sojenjem nastopala pod oznako Jane Doe 1. Po koncu kazenskega postopka je javno razkrila svojo identiteto in proti Weinsteinu vložila še civilno tožbo.

Chernyshova je pričala, da jo je Weinstein leta 2013 med filmskim festivalom LA Italia nepričakovano obiskal v hotelski sobi v Los Angelesu in jo spolno napadel. Obramba je v pritožbi trdila, da gre za izmišljeno zgodbo, saj oškodovanke menda sploh ni bilo v sobi, ko naj bi se zgodil napad.

Weinsteinovi odvetniki so napovedali, da bodo odločitev izpodbijali še pred vrhovnim sodiščem Kalifornije, saj menijo, da so bile med postopkom storjene pomembne pravne napake.

Harvey Weinstein
Harvey Weinstein
FOTO: Profimedia

Odločitev je prišla dan po tem, ko so tožilci v New Yorku sporočili, da Weinsteinu ne bodo sodili še četrtič za spolni napad na Jessico Mann. Sporočila je, da novega sojenja enostavno več ne bi prenesla. Mann je na treh sodnih procesih proti Weinsteinu v New Yorku pričala in se izpostavila ostremu navzkrižnemu zasliševanju Weinsteinovih odvetnikov.

Eden od sodnih procesov se je končal z obsodbo, ki je bila kasneje razveljavljena, nato sta se dva ponovna sodna procesa končala z razdeljeno poroto. 40-letna Mann je v pismu zapisala, da je v tej zadevi dala vse od sebe, da ji je prinesla več škode kot koristi in da želi to poglavje svojega življenja zaključiti.

Weinstein je bil obsojen zaradi posilstva in spolnega napada na italijansko igralko in manekenko v Los Angelesu ter spolnega napada na Miriam Haley v New Yorku. Septembra mu bodo po napovedih izrekli kazen zaradi obsodbe v zvezi s Haley, ki je pričala, da jo je Weinstein julija 2006 nasilno oralno spolno zadovoljeval. Tožilstvo za to obsodbo zahteva 20-letno zaporno kazen.

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