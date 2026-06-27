Kalifornijsko sodišče potrdilo obsodbo Weinsteina, a odredilo nov izrek kazni

Tričlanski senat prizivnega sodišča je soglasno odločil, da Harveyju Weinsteinu med sojenjem niso bile kršene ustavne pravice, zato obsodba ostaja v veljavi. Sodniki so zavrnili vse njegove pritožbe glede zakonitosti sodnega postopka.

Nov izrek kazni pa je sodišče odredilo, ker je sodnica pri določanju kazni kot oteževalno okoliščino upoštevala Weinsteinove obsodbe v New Yorku, ki so bile pozneje razveljavljene. S tem se je strinjalo tudi kalifornijsko državno tožilstvo in Weinsteinu se obeta nekoliko nižja kazen.

Danes 74-letni Weinstein je bil decembra 2022 v Kaliforniji spoznan za krivega posilstva ter dveh spolnih napadov na italijansko manekenko in igralko Evgeniyo Chernyshovo, ki je med sojenjem nastopala pod oznako Jane Doe 1. Po koncu kazenskega postopka je javno razkrila svojo identiteto in proti Weinsteinu vložila še civilno tožbo.

Chernyshova je pričala, da jo je Weinstein leta 2013 med filmskim festivalom LA Italia nepričakovano obiskal v hotelski sobi v Los Angelesu in jo spolno napadel. Obramba je v pritožbi trdila, da gre za izmišljeno zgodbo, saj oškodovanke menda sploh ni bilo v sobi, ko naj bi se zgodil napad.

Weinsteinovi odvetniki so napovedali, da bodo odločitev izpodbijali še pred vrhovnim sodiščem Kalifornije, saj menijo, da so bile med postopkom storjene pomembne pravne napake.