Kam po oskarjih? Na zasebno zabavo Jay-Zja in Beyonce

Beyonce in Jay-Z sta nedvomno opozorila nase, ko sta po podelitvi filmskih nagrad oskar priredila ekskluzivno zasebno zabavo, na katero sta povabila največje hollywoodske zvezdnike. Zabava se je razživela okoli polnoči in trajala do zgodnjih jutranjih ur.

Glasbenika in zakonca Beyonce in Jay-Z sta pred kratkim priredila razkošno, ekskluzivno zasebno zabavo, na katero sta povabila najbolj slavne hollywoodske zvezdnike. Zabava je potekala po veliki podelitvi najprestižnejših filmskih nagrad oskar v losangeleškem hoteluChateau Marmont. Čeprav je po podelitvi zlatih kipcev sledila tradicionalna zabava Vanity Fair, na katero se je odpravila velika večina udeležencev oskarjev, so bili na luksuzno zabavo zakoncev Carter, povabljeni le najbolj znani hollywoodski obrazi.

Jay-Z in Beyonce sta priredila ekskluzivno zasebno zabavo FOTO: Profimedia

Kot se za vzdušje ob podelitvi nagrad spodobi, je bila tudi zasebna zabava slavnih zakoncev okrašena z dodatki in baloni v zlatih in svetlikajočih se odtenkih, manjkalo pa ni niti alkoholne pijače, hrane in dobre glasbe. Slavni, ki so se odzvali na povabilo, so bili pevka Rihanna, glasbenik Usher, ki se je zabave udeležil v spremstvu neznane dame, igralka Natalie Portman s soprogom Benjaminom Millepiedom, igralec Willem Dafoe, glasbenicaAdele, igralec Chadwick Boseman, glasbenika Drake in P. Diddy, igralecSpike Lee, glasbenica Jennifer Lopezz izbrancemAlexom Rodriguezom, igralec Jamie Foxx v spremstvu Jessice Szohr, stand-up komik Dave Chappelle, igralec Leonardo DiCaprio, ki je bil tokrat brez spremljevalke, igralka Emilia Clarke, glasbenica Katy Perry z zaročencem Orlandom Bloomom, igralec Jason Momoas soprogo Liso Bonet in mnogi drugi.

FOTO: Profimedia