Kam sta pobegnila za obletnico poroke?

37-letna igralka je na Instagramu objavila njuno skupno fotografijo, s katero je razkrila lokacijo, zraven pa je zapisala: ''V tvojem objemu je vse boljše!'' Na fotografiji pozirata v kopalkah in sta videti presrečna in zaljubljena do ušes.

''Počutim se izpopolnjeno, da sem se odločila za skupno življenje s tabo! Sprejela sem najbolj pomembno odločitev in kako zelo sva srečna, da sva se našla ... Pazite, kaj si želite, ker se ti želja uresniči ... so govorili. In poglej, kako sem te želela!!! Sanjaj sanjaj ... Sanjaj visoko in daleč ... ostajam na mestu, kjer se počutim ljubljeno, spokojno in mirno ... Tukaj, kjer se počutim živo. Vse najboljše za obletnico, dragi moj!'' se je glasil njen čustveni zapis.

Claudia in Billy, ki sta se poročila 19. novembra 2016 na plaži Punta de Mita, sta v zvezi že sedem let, dve leti pa uživata v zakonskem življenju.