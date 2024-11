Kamala Harris ob Bidnovem 82. rojstnem dnevu: Izjemen predsednik

Ameriški predsednik Joe Biden je dopolnil 82 let in s tem postal najstarejši predsednik v zgodovini ZDA. Bidnu so na družbenih omrežjih voščili družinski člani, prijatelji in kolegi iz demokratske stranke. Prihodnji ameriški predsednik Donald Trump pa bi Bidnov starostni mejnik v zadnjem letu mandata lahko izenačil in celo presegel.