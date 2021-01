Kamala Harris izkazala podporo temnopoltim modnim oblikovalcem

Kamala Harris in Jill Biden sta se za izredno pomemben dan, dan inavguracije, odločili, da podpreta mlade ameriške modne oblikovalce. Prav tako ima poseben pomen izbira barv modnih kreacij. Melania Trump pa se je od Bele hiše in mesta prve dame poslovila v elegantni črnini.

Izbira modnih oblačil nove prve dame Jill Biden in podpredsednice Kamale Harris na dan inavguracije ima prav poseben pomen. Kot prva ženska in prva temnopolta ameriška podpredsednica se je Kamala odločila, da bo izkazala podporo temnopoltim modnim oblikovalcem, ki ustvarjajo v ZDA. Odločila se je za vijolično modno kombinacijo, ki sta jo kreirala modna oblikovalca Christopher John Rogers in Sergio Hudson. Christopher je mladi temnopolti modni oblikovalec, ki trenutno živi in ustvarja v New Yorku, Sergio pa prihaja iz Južne Karoline. Videz je dopolnila z biseri, s katerimi se je v javnosti že večkrat pojavila. Prav tako ima poseben pomen izbira barve. Vijolična barva je namreč poklon Shirley Chisholm, prvi afroameriški političarki, ki je kandidirala za predsednico države. "Kamala Harris je oblečena v vijolično, kar je zanjo precej pomembno. Ko je Shirley Chisholm kandidirala za predsednico države, sta bili njeni barvi v kampanji vijolična in rumena. To je znak Shirley Chisholm, ki je pred desetletji kandidirala za predsednico in je navdihnila Kamalino politično kariero," poročajo ameriški mediji.

icon-expand Kamala Harris med mašo. FOTO: AP

Številni uporabniki družbenih omrežij so izrazili navdušenje nad modnimi izbirami nove prve dame in nove podpredsednice. "Kamala Harris in Jill Biden nosita modne kose ameriških modnih oblikovalcev. Hvala, čudovito je, da je Amerika znova videna," je zapisala ena od uporabnic.

Jill Biden, ki se je skupaj z možem Joejem Bidnom udeležila maše, se je odločila, da bo na ta pomembni dan nosila modro kreacijo modne oblikovalke Alexandre O’Neill, ki ustvarja v New Yorku. Izbira barvne kombinacije naj bi imela globlji pomen, saj modra barva pomeni zaupanje in stabilnost. Videz dopolnjujejo še biseri in kristali Swarovski.

icon-expand Joe in Jill Biden med mašo.

Melania Trump, ki je z Donaldom Trumpom s helikopterjem Marine One že prispela na Florido, se je od Bele hiše poslovila tako elegantno, kot smo je že vajeni. Zadnjič se je kot prva dama pojavila v črnini. Za prav posebno priložnost je izbrala kratek črni plašč z zlatimi gumbi in črno krilo, ki je segalo čez kolena. Videz je dopolnila z dolgima črnima rokavicama in črno torbo s krokodiljim vzorcem. Modni dodatek naj bi oblikoval Hermes Birkin, torbica pa naj bi bila vredna več kot 41 tisoč evrov. Za piko na i je izbrala črne salonarje oblikovalca Christiana Louboutina. Nekdanja manekenka je nosila tudi velika sončna očala z zlatimi detajli. Nad njeno izbiro garderobe so bili številni oboževalci navdušeni. "Melania Trump, videti si izvrstno," se je glasil eden od komentarjev.

V zadnjem nagovoru kot prva dama je Melania povedala: "Biti vaša prva dama sem si štela v največjo čast. Hvala za vašo ljubezen in podporo. Vedno boste v mojih mislih in molitvah."

icon-expand Elegantna Melania Trump ob Donaldu Trumpu. FOTO: AP