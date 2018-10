Ženin skoraj podlegel živcem, otroci pa 'leteli' po zraku

Princesa Eugenie in Jack Brooksbank sta svojo ljubezen po sedmih letih razmerja zapečatila v kapelici Svetega Jurija znotraj Windsorskega gradu. Poročnega obreda se je udeležilo skupno približno 2000 gostov, od katerih je bilo 800 takšnih, ki so bili ožji ali daljnejši družinski člani, pripadniki kraljeve družine in prijatelji iz sveta estrade. 1200 predvidenih gostov je bilo 'zunanjih obiskovalcev', ki so lahko poročni obred spremljali v neposredni bližini gradu. Manjkalo pa ni niti otrok, ki so kljub močnemu vetru, ki je odraslim nekoliko mešal štrene in kvaril pričeske, poskrbeli za lastno zabavo. Znotraj kapelice je Savannah Phillips, vnukinja princese Anne, nekaj navdušeno razlagala malemu princu Georgeju, ta pa ni mogel skriti svojega navdušenja in jo je poslušal z odprtimi usti.