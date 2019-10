Kamere ujele strastno navijaško vzdušje 6-letnega princa Georgea

Princ William in Kate sta Georgea in Charlotte peljala na nogometno tekmo. Videti so bili tako kot vsaka običajna družina.

Kraljeva družina se je odpravila na nogometno tekmo, na kateri sta se pomerila kluba Norwich City in Aston Villa, ki je na koncu tudi slavil s 5:1.

Kot kaže, je princ William, ki je velik oboževalec nogometa, to strast prenesel tudi na prvorojencaGeorgea. In ne samo to, oba namreč navijata za isti nogometni klub - Aston Villa.

6-letni George je tako na tribuni ob vsakem golu, ki ga je dal njegov favorit, navdušeno ploskal in skakal od veselje. Njegove reakcije so ujele tudi kamere, utrinek navijaškega razpoloženja malega princa pa so objavili na uradnem profilu kraljeve družine Kensingtonroyal oziroma Kensington Palace.

Poglejte si prisrčen video: