Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kanadska pevka tarča kritik zaradi oglasa za ameriške olimpijce

Milano, 06. 02. 2026 21.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Tate McRae, ki je Kanadčanka, je zaradi podpore ameriškim olimpijcem tarča kritik.

22-letna kanadska pop zvezdnica Tate McRae je tarča kritik zaradi nastopa v oglasu za ameriško olimpijsko reprezentanco pred zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini. V Calgaryju rojena pevka v oglasu vpraša sovo za pot do Italije, nato pa omenja izključno ameriške športnike in Super Bowl.

Po objavi oglasa so se mnogi na družbenih omrežjih spraševali, zakaj Tate McRae raje promovira ameriške športnike namesto kanadskih. Mlada pevka se je na kritike odzvala z objavo na družbenem omrežju, v kateri je delila fotografijo iz otroštva, na kateri maha s kanadsko zastavo, z napisom: "Vsi veste, da sem s Kanado."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vendar njen odgovor ni pomiril vseh in mnogi so še naprej izražali svoje razočaranje, poroča Global News. "Očka, kakšna izdaja je to?" je zapisala ena od oseb. "Jeza, ki jo je občutil vsak Kanadčan. Nekaj takega narediti leta 2026 ... Kaj ste si sploh mislili ti in tvoja ekipa?" se je glasil drugi komentar.

Tate McRae, ki je Kanadčanka, je zaradi podpore ameriškim olimpijcem tarča kritik.
Tate McRae, ki je Kanadčanka, je zaradi podpore ameriškim olimpijcem tarča kritik.
FOTO: Profimedia

Po drugi strani pa so bili tisti, ki so se ji postavili v bran, poudarili, da je McRae mlada in že nekaj časa živi v ZDA. "Ne pozabimo, da je ta mlada ženska stara komaj 22 let. Zadnjih pet let živi v Kaliforniji in normalno je, da dela napake," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "To je super zame! Vzemi ta denar ... Koga briga, kako ga služiš!"

Razlagalnik

Tate McRae je 22-letna kanadska pevka in plesalka, ki je postala znana po svoji glasbeni karieri. Svojo kariero je začela kot otroška plesalka, nato pa se je preusmerila v petje. Leta 2020 je izdala svoj debitantski studijski album "A Mixed Emotions", ki je bil dobro sprejet. Njena najbolj znana pesem je verjetno "you broke me first", ki je dosegla velik uspeh na mednarodnih lestvicah. S svojim plesnim in pop zvokom je hitro pridobila veliko sledilcev po vsem svetu.

Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini bodo potekale leta 2026 v Italiji. To bodo 25. zimske olimpijske igre, ki bodo potekale v mestih Milano in Cortina d'Ampezzo. Milano bo gostil dvoranske dogodke, medtem ko bo Cortina, znano smučarsko središče, prizorišče alpskega smučanja in drugih zimskih športov. To bo tretjič, da bo Italija gostila olimpijske igre, vendar prvič, da bodo zimske igre potekale v dveh mestih.

Super Bowl je vsakoletno prvenstvo v ameriškem nogometu, ki ga organizira Nacionalna nogometna liga (NFL). Velja za enega največjih športnih dogodkov v Združenih državah Amerike in privablja ogromno število gledalcev, tako v živo kot preko televizijskih zaslonov. Tekma Super Bowla je znana tudi po spektakularnih polčasnih nastopih, ki jih običajno izvedejo svetovno znani glasbeniki, ter po dragih in domiselnih reklamah, ki jih podjetja predvajajo med premori.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
pevka tate mcrae zimske olimpijske igre podpora

Olimpijske igre v Italiji si bosta ogledala tudi George in Amal Clooney

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527