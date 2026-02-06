Kanadska pevka tarča kritik zaradi oglasa za ameriške olimpijce

Po objavi oglasa so se mnogi na družbenih omrežjih spraševali, zakaj Tate McRae raje promovira ameriške športnike namesto kanadskih. Mlada pevka se je na kritike odzvala z objavo na družbenem omrežju, v kateri je delila fotografijo iz otroštva, na kateri maha s kanadsko zastavo, z napisom: "Vsi veste, da sem s Kanado."
Vendar njen odgovor ni pomiril vseh in mnogi so še naprej izražali svoje razočaranje, poroča Global News. "Očka, kakšna izdaja je to?" je zapisala ena od oseb. "Jeza, ki jo je občutil vsak Kanadčan. Nekaj takega narediti leta 2026 ... Kaj ste si sploh mislili ti in tvoja ekipa?" se je glasil drugi komentar.
Po drugi strani pa so bili tisti, ki so se ji postavili v bran, poudarili, da je McRae mlada in že nekaj časa živi v ZDA. "Ne pozabimo, da je ta mlada ženska stara komaj 22 let. Zadnjih pet let živi v Kaliforniji in normalno je, da dela napake," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "To je super zame! Vzemi ta denar ... Koga briga, kako ga služiš!"
Tate McRae je 22-letna kanadska pevka in plesalka, ki je postala znana po svoji glasbeni karieri. Svojo kariero je začela kot otroška plesalka, nato pa se je preusmerila v petje. Leta 2020 je izdala svoj debitantski studijski album "A Mixed Emotions", ki je bil dobro sprejet. Njena najbolj znana pesem je verjetno "you broke me first", ki je dosegla velik uspeh na mednarodnih lestvicah. S svojim plesnim in pop zvokom je hitro pridobila veliko sledilcev po vsem svetu.
Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini bodo potekale leta 2026 v Italiji. To bodo 25. zimske olimpijske igre, ki bodo potekale v mestih Milano in Cortina d'Ampezzo. Milano bo gostil dvoranske dogodke, medtem ko bo Cortina, znano smučarsko središče, prizorišče alpskega smučanja in drugih zimskih športov. To bo tretjič, da bo Italija gostila olimpijske igre, vendar prvič, da bodo zimske igre potekale v dveh mestih.
Super Bowl je vsakoletno prvenstvo v ameriškem nogometu, ki ga organizira Nacionalna nogometna liga (NFL). Velja za enega največjih športnih dogodkov v Združenih državah Amerike in privablja ogromno število gledalcev, tako v živo kot preko televizijskih zaslonov. Tekma Super Bowla je znana tudi po spektakularnih polčasnih nastopih, ki jih običajno izvedejo svetovno znani glasbeniki, ter po dragih in domiselnih reklamah, ki jih podjetja predvajajo med premori.
