Kanadska pevka tarča kritik zaradi oglasa za ameriške olimpijce

Po objavi oglasa so se mnogi na družbenih omrežjih spraševali, zakaj Tate McRae raje promovira ameriške športnike namesto kanadskih. Mlada pevka se je na kritike odzvala z objavo na družbenem omrežju, v kateri je delila fotografijo iz otroštva, na kateri maha s kanadsko zastavo, z napisom: "Vsi veste, da sem s Kanado."

Vendar njen odgovor ni pomiril vseh in mnogi so še naprej izražali svoje razočaranje, poroča Global News. "Očka, kakšna izdaja je to?" je zapisala ena od oseb. "Jeza, ki jo je občutil vsak Kanadčan. Nekaj takega narediti leta 2026 ... Kaj ste si sploh mislili ti in tvoja ekipa?" se je glasil drugi komentar.

Tate McRae, ki je Kanadčanka, je zaradi podpore ameriškim olimpijcem tarča kritik. FOTO: Profimedia

Po drugi strani pa so bili tisti, ki so se ji postavili v bran, poudarili, da je McRae mlada in že nekaj časa živi v ZDA. "Ne pozabimo, da je ta mlada ženska stara komaj 22 let. Zadnjih pet let živi v Kaliforniji in normalno je, da dela napake," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "To je super zame! Vzemi ta denar ... Koga briga, kako ga služiš!"