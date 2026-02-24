Kanadska rokerska skupina Rush ponovno na svetovno turnejo

V Evropi bodo leta 2027 med drugim koncertirali v bavarski prestolnici Münchnu februarja 2027 in italijanskem Milanu, kjer bodo nastopili mesec kasneje, je razvidno iz njihove uradne spletne strani.

V Nemčiji, od koder prihaja njihova nova bobnarka, bo imela skupina Rush, znana po skladbah, kot sta Tom Sawyer in The Spirit of Radio, skupno pet koncertov. Poleg Münchna bodo nastopili še v Berlinu, Kölnu, Hamburgu in Stuttgartu.

42-letna Anika Nilles se bo kot bobnarka na turneji pridružila pevcu in basistu, 72-letnemu Geddyju Leeju ter kitaristu, prav tako 72-letnemu Alexu Lifesonu.

Nilles bo nasledila dolgoletnega bobnarja Rushovega Neila Pearta, ki je umrl leta 2020 zaradi posledic tumorja na možganih. Zadnji koncert je skupina imela leta 2015, v Evropi pa je legendarna progresivno-rokerska zasedba nastopila dve leti prej.

"Za nas to ni samo turneja, to bo praznovanje," je Lee povedal za nemško tiskovno agencijo DPA in dodal, da bodo s turnejo počastili Neila in praznovali vse svoje pesmi, ki so jih napisali v več kot pol stoletja. "To bo resnično praznovanje obletnice in pogled nazaj na naše glasbeno življenje. Poskrbeli bomo, da bo čim bolj veselo," je še napovedal.

Rush veljajo za eno najvplivnejših rock skupin v zgodovini glasbe. Med njihove velike oboževalce med drugim sodijo člani zasedb Metallica in Foo Fighters, filmska zvezdnika Jack Black in Paul Rudd, ameriški voditelj Stephen Colbert in soustvarjalec serije South Park Matt Stone.