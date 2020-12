Kanadski modni mogotec Peter Nygard aretiran po obtožbah trgovanja z ljudmi

79-letni poslovnež Peter Nygard je bil aretiran v Kanadi, potem, ko je bil obtožen različnih kaznivih dejanj, med drugim tudi trgovine z ljudmi ter spolnih zlorab.

79-letni kanadski poslovnež Peter Nygard je obtožen več kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil v obdobju zadnjih 25 let. Tožilci v Manhattanu so ob tem povedali, da je vpliv svojega podjetja Nygard International in zaposlenih uporabljal za tihotapljenje in vzdrževanje odraslih in mladoletnih žrtev za svoje spolno zadovoljstvo. Pri nečednih poslih pa so sodelovali tudi njegovi sodelavci.

icon-expand Peter Nygard je obtožen trgovanja z ljudmi. FOTO: Profimedia

Tožilci so v izjavi še navedli, da so ženske žrtve pogosto prihajale iz revnejšega okolja, nekatere pa so bile zlorabljene že v preteklosti. Modni poslovnež je spolno napadel nekatere od domnevnih žrtev, druge pa so napadli ali omamili njegovi sodelavci, še navaja tožilstvo.

Nygard, ki je slovel kot ženskar, je nekoč mlade ženske, ki so ga obkrožale, označil za vir mladosti. Pred več kot 50 leti je v Winnipegu ustanovil svoje večnacionalno modno podjetje. Iz Nygard International je izstopil februarja, potem ko so zvezne oblasti vdrle v njegov dom v Los Angelesu in na sedež podjetja v New Yorku. Takrat so se sodelovanju s podjetjem odpovedale tudi večje stranke. Preiskave o trgovanju z ljudmi in spolnih napadih so sicer potekale več kot pet mesecev. Njegov odvetnik je zavrnil komentiranje obtožb.