Kanadski pop rocker Bryan Adams dopolnil 60 let

Kanadski glasbenik Bryan Adams praznuje 60. rojstni dan. Z glasbo se je začel resneje ukvarjati že sredi 70. let, v začetku 80. Svetovno slavo pa mu je leta 1984 prinesla četrta plošča Reckless.

Bryan Adams FOTO: Miro Majcen

Pevec, tekstopisec, kitarist in producent s pravim imenom Bryan Guy Adams velja za enega najbolje prodajanih kanadskih glasbenikov vseh časov. Rodil se je britansko-kanadskim imigrantom v Kingstonu v kanadski provinci Ontario, prvo pogodbo z založbo pa je leta 1978 podpisal za dolar. "Pogodbe morajo imeti vrednost, ki velja naprej in nazaj, da so zakonite. Ker mi niso želeli dati denarja, je bil dolar minimalni znesek, da je bila pogodba pravno zavezujoča," je leta 2015 povedal za revijo Rolling Stone.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Album Reckless, ki mu je prinesel globalni sloves, je bil po pisanju omenjene revije prvi album kanadskega umetnika, ki je v domači državi dosegel milijon prodanih izvodov, poleg tega je bil dva tedna številka ena na ameriški Billboardovi lestvici, šest pesmi pa se je uvrstilo med 15 najboljših singlov. Na njem so uspešnice, kot so Run to You, Heaven, Summer of 69 in It's Only Love v duetu s Tino Turner. Prav te je leta 2014 obudil pred slovenskimi poslušalci v Stožicah, kjer se je ustavil v sklopu turneje ob 30. obletnici albuma.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Svojo največjo uspešnico, (Everything I Do) I Do It For You, nastalo za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991, je ustvaril v manj kot uri. Za to je moral "tekmovati" z Annie Lennox, Kate Bush in Petrom Cetero. A je skladatelj glasbe za film Michael Kamen presodil, da Adams s svojim glasom premore dovolj robatosti, da bo balada prepričljiva in romantična, ne da bi postala pocukrana, navaja Rolling Stone.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke