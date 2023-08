Kanadski premier se po 18 letih zakona ločuje.

Kanadski premier Justin Trudeau in njegova žena Sophie Grégoire Trudeau sta sporočila, da se po 18 letih zakona ločujeta. V angleški in francoski objavi na Instagramu sta zapisala, da sta se po številnih pomembnih in težkih pogovorih odločila za razhod.

"Kot vedno ostajamo tesna družina z globoko ljubeznijo in spoštovanjem drug do drugega in do vsega, kar sva in še bova zgradila. Za dobrobit svojih otrok vas prosiva, da spoštujete najino in njihovo zasebnost." Zakonca imata tri otroke, 15-letnega Xavierja, leto mlajšo Ello-Grace in devetletnega Hadriena.

Govorice o težavah v zakonu so sicer že nekaj časa krožile po spletu, a oprijemljivejše informacije o tem nikoli niso pristale v medijih. Objava o ločitvi je tako močno presenetila.