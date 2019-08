Kandidati nove sezone Ljubezen na vasi

Na POP TV prihaja nova sezona hrvaškega šova Ljubezen na vasi, v kateri bo 11 kmetov iskalo srečo v ljubezni. Kdo so kandidati, ki si želijo najti svojo boljšo polovico?

Nova sezona priljubljene hrvaške oddaje Ljubezen na vasiprihaja tudi k nam, spremljali pa jo boste na POP TV od ponedeljka do petka ob 20. uri. Predstavljamo vam kandidate, ki bodo v oddaji iskali sorodno dušo. 39-letni Domagoj Škobić je, še preden so se vsi dobro spoznali, zapustil šov, njegovo mesto pa je zasedel 47-letni Denis Rumac. Nedavno se je razšel s partnerico, s katero ima dve hčerki, in čeprav ga je ločitev močno prizadela, še vedno verjame v resnično ljubezen. Boris Kovačić je 55-letni Dalmatinec, ki je vedno pripravljen na zabavo. Ljudje ga imajo radi, a v ljubezni še ni našel sreče. Zase pravi, da je pošten in zvest, veliko časa preživi na vrtu, ima tudi nasade oljk in je lastnik apartmajev. Išče žensko, s katero bi si ustvaril družino.

Vatroslav Tijan

39-letni Vatroslav Tijan je nekoč živel v mestu, a se je tega naveličal in našel košček raja v Ražancu ob vznožju Velebita. Ukvarja se z oddajanjem apartmajev, gostinstvom, pred kratkim pa sta skupaj z dedkom nasadila oljke in fige. Pravi, da je sprva nekoliko sramežljiv, a se zna hitro sprostiti. Išče razumno dekle, ki mu bo polepšalo življenje.

Miljenko Mišić

Miljenko Mišić je star 70 let in prihaja iz Dubrovnika. Pravi, da ima že veliko življenjskih izkušenj, med drugim je zagret lovec in obožuje tenis. Poročen je bil 40 let, nato pa mu je žena zaradi bolezni umrla. V oddajo ga je prijavila hčerka, ki si želi, da bi poiskal sorodno dušo, s katero se bo postaral.

Josip Ćiritović

Josip Ćiritović je star 34 let. Je delaven človek, ki neizmerno uživa v svojem vinogradu. Ima tudi čredo koz in rad spije kozarec svežega kozjega mleka. Zaenkrat še ni našel sorodne duše, ker se je vedno zapletel z neprimernimi dekleti. Želi spoznati pošteno žensko, staro med 25 in 35 let, s katero se bo končno ustalil. 23-letni Dario Gašparić ima izredno veliko posestvo in kmetijo, s številnimi živalmi. Obožuje jahanje, igra harmoniko in rad poje pesmi v dobri družbi. Resne zveze še ni imel, upa pa, da bo našel pravo ljubezen, ki mu bo pomagala z delom na kmetiji.

Vrača se tudi Rasema, ki smo jo spremljali na Markovi kmetiji v prejšnji sezoni.

39-letni Hrvoje Gregurić se ukvarja z rejo prašičev, koz, konjev in pavov. Je strasten ribič, a vse težje najde čas za svoj hobi. Z nekdanjo ženo ima dva otroka, ki mu pomenita vse na svetu. Ločitev ga je zaznamovala, ampak je pripravljen na novo ljubezen. 45-letni Anto Vardić, ki se je na Hrvaško preselil iz Bosne, je ponosen pastir. V življenju pa ne skrbi samo za svoje ovce, ampak v prostem času tudi plete in šiva. Anta ne skrbi, kaj si drugi mislijo o njegovih hobijih, ker to resnično rad počne. Njegova ljubezen se je končala zaradi vojne in v zvezi ni bil že 25 let. Imel je težko življenje, saj je kar tri leta živel kot begunec. Zaveda se, da mu biološka ura tikata, zato bi rad našel žensko, s katero bo imel otroke.

Ivan Kosar

68-letni Ivan Kosar je kljub starosti še vedno v dobri formi in nima težav z delom na svoji kmetiji, kjer ima ogromno živine. Na svojem polju goji tudi različne poljščine, med njimi ječmen, oves in koruzo. Pred tremi leti je izgubil ženo, s katero sta bila poročena 43 let. Pravi, da obožuje romantiko in si želi spoznati dobrosrčno žensko. 32-letni Ivan Marenić je plemenit in izjemen mladenič. Na svoji kmetiji skrbi za različne živali, največ zanimanja pa ima za stroje, ki jih ima na svoji kmetiji. Do sedaj še ni našel punce, ki bi ga sprejela kot kmeta, zato upa, da mu bo oddaja pri tem pomagala.

Mladen Vidulin