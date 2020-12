Kantavtorica Michelle Branch sporočila, da je pred kratkim splavila

"Leto 2020 se še ni izkazalo v vsem svojem blišču. December nas je pričakal z udarcem. Res, dobesedno," je na Instagramu s sledilci delila kantavtorica Michelle Branch , za katero letošnje leto res ni bilo dobro. Zvezdnica prihaja iz Nashvilla, kjer je pred kratkim eksplodirala bomba in je bilo ranjenih nekaj ljudi. "In da sem si še bolj zarila nož v srce, sem imela prvi splav ..."

Michelle je kljub tragični izgubi z družino želela pričarati praznične dni. "Med jokom in prenajedanjem z božičnimi piškoti sem se odločila, da si nanesem šminko in oblečem obleko. Ves dan smo pili šampanjec. Pripravili smo neverjeten obrok in peli božične pesmi ob ognju," je zapisala kantavtorica ob fotografijah, na katerih so njena otroka, soprog Patrick Carney in sestra Nicole.