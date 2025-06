Kanye bi se lahko udeležil sojenja proti Diddyju in ga podprl

Kontroverzni raper Kanye West bi se lahko udeležil sojenja proti Seanu Diddyju Combsu in mu izkazal podporo. Po poročanju CNN naj bi bil namreč v stiku z Diddyjevo družino, trenutno pa naj bi se mudil v New Yorku. Neimenovani vir je za CNN dejal, da bi se Kanye bržkone lahko udeležil sojenja, ko bo obramba začela predstavitev. To bi se lahko zgodilo še junija.

Kanye je Combsa sicer že večkrat javno podprl. V času sojenja je na družbenih omrežjih pozival h Combsovi izpustitvi, marca pa je izdal pesem, v kateri uporabi telefonski pogovor med njim in Combsom iz zapora. Diddyjev sin Christian Combs in Kanye naj bi v tem trenutku skupaj snemala glasbo. Prav zaradi njegovih kontroverznih dejanj in antisemitskih izjav je Westa sicer zapustila večina njegovih predstavnikov in poslovnih partnerjev.

Combsa, ki mu sodijo že več tednov, obtožujejo spolnih napadov in trgovine z ljudmi v spolne namene. Raper, ki je ustvaril nekatera velika imena v svetu glasbe, kot so Mary J. Blidge, Usher in Notorious B. I. G., je vse obtožbe zanikal in se izrekel za nedolžnega.