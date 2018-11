Kanye bo dobil paket: dve knjigi in darilni bon za obisk Plečnikove hiše

Predstavniki Plečnikove hiše so takoj odreagirali na tvit Kanyeja Westa in mu pripravili darilni paket skupaj z bonom za obisk Plečnikove hiše.

"Veseli smo, da ste odkrili našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika. Za vas smo pripravili paket z novima knjigama o Plečnikovih osupljivih delih – Eternal Architect avtorja Noaha Charneyja in Plečnik's Architecture in Ljubljana avtorja Andreja Hrauskyja. Priložili smo še darilni bon za obisk edinstvene Plečnikove hiše v Ljubljani za vas in vašo družino," so zapisali predstavniki Plečnikove hiše.

Kanye Westje na svojem Twitter profilu objavil naslovnico monografije o Plečnikovih delih na Dunaju med letoma 1896 in 1914, ki je leta 1979 izšla pri dunajski založbi Edition Tusch, njen avtor pa je umetnostni zgodovinar ter dober poznavalec Plečnikovega dela in življenja Damjan Prelovšek.

Objavo so komentirali številni glasbenikovi sledilci. Svoj komentar je pod tvitom objavila tudi slovenska stran za potovanja in turizem, Feel Slovenia, ki je zapisala: "Če bi radi izvedeli več o največjem slovenskem arhitektu, ste vabljeni, da raziščete njegovo zapuščino v Sloveniji."