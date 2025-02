Čeprav so govorice o razhodu Kanyjeja Westa in Biance Censori v tujih medijih stalnica, naj bi se po besedah neimenovanega vira blizu zakoncev sedaj uradno razšla. Kaplja čez rob naj bi bila majica s svastiko, ki jo je raper začel prodajati na svoji spletni strani ter antisemitske izjave na družbenih omrežjih. K zvezi ni pripomogla niti gola oprava, ki jo je po mnenju javnosti Bianca na grammyjih pokazala proti svoji volji.

Neimenovani vir je za PageSix razkril, da naj bi se Kanye West in Bianca Censori uradno razšla. "Dovolj je imela. Majica s svastiko, ki jo je prodajal, je bila kaplja čez rob. Dejala mu je, da to ni ona in da ne želi biti del tega. On pravi, da ima nadzor nad njo, in nato prodaja takšne majice. To se odraža na njej in noče biti del tega cirkusa."

Kanye in Bianca naj bi se razšla: 'Majica s svastiko je bila kaplja čez rob' FOTO: AP icon-expand

Vir je sicer ob tem dodal, da verjame, da se bo Bianca nekoč vrnila k njemu, tako kot je to v preteklosti že naredila. K zvezi niso pripomogle niti raperjeve antisemitske izjave in gola oprava, ki jo je po mnenju javnosti Bianca na grammyjih pokazala proti svoji volji. "On pravi, da je le jezna nanj, a v tem trenutku mu je dejala, da je z njim končala," je mediju še povedal vir. Medijski predstavnik para je govorice o razhodu zanikal, češ da bosta skupaj preživela valentinovo in da bosta kakršnekoli informacije o zvezi sporočila sama neposredno in ne s pomočjo nepotrjenih govoric v tabloidih. Medtem drugi tuji mediji poročajo, da sta zakonca že sestavila poporočno pogodbo, v kateri bo Bianca prejela 4,7 milijona evrov in dovoljenje, da biva v raperjevem losangeleškem domovanju.