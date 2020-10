Kanye je ženi Kim za rojstni dan podaril hologram pokojnega očeta

In kaj je ji oče sporočil ob rojstnem dnevu? "Odrasla si in stara si 40 let. Čudovita si. Vedno si bila čudovita, že kot majhna deklica. Bedim nad tabo in tvojimi sestrami, nad tvojim bratom ter nad vašimi otroki, vsak dan sem nad vami,"je povedal hologram v skoraj dvominutnem govoru. Hologram je Kim popeljal v preteklost, saj se je 'Robert' spomnil vseh tistih juter, ko je hčer vozil v šolo, ona pa je poslušala pesem Who Put the Bomp izvajalca Barryja Manna. Hologram je ob omembi pesmi tudi zaplesal in zapel: "Tako ponosen sem nate, Kimberly, na žensko, v katero si odrasla, in na vse, kar si dosegla v življenju. Najbolj pa sem navdušen, da si se odločila postati pravnica in da boš nadaljevala mojo zapuščino. To je dolga in težka pot, a se izplača in verjemi, s teboj sem na vsakem koraku. Vidim, da si ponosna Armenka, jaz pa sem ponosen armenski oče."

Zdi se, da je Kanye govor za hologram napisal sam, saj je Robert omenil tudi njenega moža, slavnega raperja."Poročila si se z najbolj genialnim moškim na tem svetu." Kot poroča portal Page Six, naj bi hologram pri Kanyeju presežnik 'najbolj' uporabil kar šestkrat. "Nadaljuj, kar delaš, Kimberly, čudovita duša si. Vedi, da sem zelo ponosen nate in da sem vedno tu s teboj. Okoli svoje družine sem zgradil obrambni zid. Rad te imam in ne pozabi moliti," je govor končal hologram in se razblinil v dim.