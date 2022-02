Kanye Kim obtožil, da je ugrabila njuno hčer Chicago

44-letnik se je v zapisu navezal na svoj posnetek, ki ga je objavil po rojstnodnevni zabavi. Takrat je trdil, da mu 41-letnica ni želela zaupati točnega naslova, kjer se je odvijal dogodek ob četrtem rojstnem dnevu deklice, tega je praznovala v januarju. Na zabavo je sicer prišel, čeprav sta se s Kim prej dogovorila, da bosta s hčerjo praznovala na dveh ločenih dogodkih. ''Kim je bila pretresena, da se je javil osebno in jo obtožil teh stvari, medtem ko je bila njegova ideja, da rojstni dan obeležijo na dveh ločenih zabavah,'' je povedal njun skupni prijatelj in dodal, da Westu nihče ni želel preprečiti, da se dogodka udeleži.

Sporočilo raperja je v javnost prišlo samo nekaj ur po tem, ko je Kardashianova izrazila nestrinjanje zaradi javnega pranja umazanega perila. Zvezdnik je namreč izpostavil, da se ne strinja s tem, da ima njuna osemletna hči North West svoj račun na omrežju TikTok. Kim je ob tem dejala: ''Njegova nenehna potreba po tem, da me napada v intervjujih in na družbenih omrežjih, je mnogo bolj boleča kot kateri koli TikTok račun, ki ga je ustvarila North. Kot starš, ki v večini skrbi za najine otroke, se trudim po najboljših močeh, da hči obvarujem in ji obenem dovolim, da izrazi svojo kreativnost, seveda ob nadzoru odrasle osebe, to ji namreč prinaša obilo veselja.''