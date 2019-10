Kanye nad seksi obleko žene ni bil navdušen

Kim Kardashianvedno rada pokaže svojo postavo, enako je bilo tudi na letošnji majski 'paradi kiča' Met Gala, ko se je odločila za zelo oprijeto obleko iz silikona in kristalov. Navdih je našla v filmu iz leta 1957Boy on a Dolphin, kjer je igralka Sophia Loren nosila premočeno obleko.

Po prireditvi je priznala, da je bila obleka tako tesna, da se ni mogli usesti. Zdaj pa je priznala tudi, da je imela veliko skrbi tudi glede tega, ali bo lahko šla sploh na stranišče, kajti obleka je bila tako zelo tesna, da si ji mogli pri oblačenju pomagati kar trije pomočniki.

Mnoge pa je presenetila tudi izjava njenega soproga, raperja Kanyeja Westa, ki je priznal, da mu ni všeč, kadar nosi preveč zapeljive oziroma seksi obleke. Tako sta se pred samim dogodkom zapletala celo v manjši prepir, zaradi katerega je Kim imela napad anksioznosti. Kanye je namreč priznal, da se ne počuti dobro, kadar je Kim preveč seksi: "Ko so tvoje slike preveč seksi, to vpliva na mojo dušo," je bil iskren. Dodal je še, da je zanj korzet del spodnjega perila.

"Sem mimo tega, da svoje dekle primerjam z ostalimi, in si mislim, da mora biti takšna, kot vsa ostala dekleta – da mora pokazati svoje telo. Vse to je vplivalo na mojo dušo, sem poročen in ljubljen, poleg tega sem oče," je še dodal, Kim pa mu je zabrusila, da se zaradi njegovih izjav počuti slabo, kajti on je bil tisti, ki je spodbujal, da se v svoji koži počuti dobro, to pa pomeni tudi seksi oblačila.